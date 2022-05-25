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Marks & Spencer приняли решение покинуть российский рынок

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Британский ретейлер присоединился к брендам, окончательно покинувшим Россию. По информации ТАСС, Marks & Spencer отказываются от своей российской франшизы и закрывают магазины.

Shutterstock

У Marks & Spencer 48 магазинов в России, которыми по франшизе управляет турецкая компания FiBA. В них трудятся 1 200 сотрудников. Напомним, что бренд остановил поставки в своим магазины еще в марте. Все это время ретейлер работал над решением юридических вопросов по выходу с российского рынка, на котором просуществовал 17 лет.

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