Посмотрите наверх! 40 очков, в которых вы проходите все лето: от люксовых до моделей локальных брендов

В Петербурге наконец-то солнце. Отмечаем это событие покупкой новых солнцезащитных очков, с которыми не захочется расставаться все лето (и даже осень и зиму!). Чтобы вы могли составить со своими избранниками прочную и страстную пару, мы собрали очень разные модели. В этой подборке можно найти фантазийные, классические, цветные и очки акцентной формы.
Форма
Fendi, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 31 300 руб.
Balmain, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 121 000 руб.
Giuseppe Di Morabito, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 21 090 руб.
Fakoshima, купить онлайн, 17 000 руб.
Saint Laurent, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 55 850 руб.
Dolce & Gabbana, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 35 500 руб.
Brevno, Gluten Free Frames, Суворовски пр., 22, 25 000 руб.
Bottega Veneta, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 52 600 руб.
Mykita х Martine Rose, VERY Concept store, ул. Ленина, 19, 20 000 руб.
P.Y.E X Fakoshima, P.Y.E, ул. Рубинштейна, 10, ул. Казанская, 20, «Новая Голландия», 10 900 руб
Radius 58, ул. Большая Конюшенная, 9, Севкабель Порт, ул. Кожевенная, 40, 7 100 руб.
Экспериментировать с формой очков дизайнеры начали давно и, к нашей радости, останавливаться не собираются. Гигантские или, наоборот, максимально узкие модели есть как у мировых брендов вроде Balmain, Fendi, Saint Laurent, Bottega Veneta, так и у российских марок: Fakoshima, P.Y.E и Brevno. Советуем себя не ограничиваться — стритстайлеры и звезды доказывают, что в этом сезоне балом правит не конкретная форма, а умелый стайлинг.
Содержание
Gucci, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 39 250 руб.
Saint Laurent, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 38 800 руб.
Loewe, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 63 900 руб.
Loro Piana, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 48 700 руб.
Chopard, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 64 950 руб.
P.Y.E х Avgvst, P.Y.E, ул. Рубинштейна, 10, ул. Казанская, 20, «Новая Голландия», 11 900 руб.
Brevno, Gluten Free Frames, Суворовски пр., 22, 11 000 руб.
Dolce & Gabbana, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 48 850 руб.
Jacquemus, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 40 900 руб.
Ermenegildo Zegna, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 38 400 руб.
Radius 58, ул. Большая Конюшенная, 9, Севкабель Порт, ул. Кожевенная, 40, 7 100 руб.
Fakoshima, купить онлайн, 15 000 руб.
Gate31, ул. Рубинштейна, 9, ул. Гороховая, 31, Большой пр. П. С., 86, 8 690 руб.
Что-то на классическом. Темные линзы, сдержанная оправа, узнаваемая форма — авиаторы или кошачий глаз, и вы великолепны. Для логоманов еще обязателен заветный брендинг (как у Gucci, например). Такие очки — хорошая инвестиция.
Цвет
Jacquemus, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 39 200 руб.
Tom Ford, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 38 900 руб.
Balenciaga, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 41 250 руб.
Alexander McQueen, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 36 750 руб.
Armani Exchange, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 12 900 руб.
Radius 58, ул. Большая Конюшенная, 9, Севкабель Порт, ул. Кожевенная, 40, 7 100 руб.
Mykita, VERY Concept store, ул. Ленина, 19, 21 800 руб.
Yohji Yamamoto, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 23 500 руб.
Chloe, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 51 200 руб.
Snapper Rock, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр. П. С., 17, 4 549 руб.
Armani Exchange, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 16 900 руб.
Нет, мы не предлагаем смотреть на мир через розовые очки, но этот цвет — один из самых главных в сезоне. Объективно оцениваем реальность, дополняя свои образы моделями в актуальном оттенке. Тем более, что он в разных вариантах представлен у всех: от премиальных до бюджетных брендов.
Фантазийность
Molo, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр. П. С., 17, 4 899 руб.
Gucci, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 51 650 руб.
Saint Laurent, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 24 200 руб.
Molo, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр. П. С., 17, 4 899 руб.
Monnalisa, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр. П. С., 17, 10 499 руб.
Вслед за инфантильными украшениями в топы тенденций ворвались инфантильные очки. Тут и цветы, и фруктово-ягодная тематика, и представители сказочной фауны, и старые-добрые сердечки. Раньше мы рисовали такие в тетрадях, а сейчас носим на лице.
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