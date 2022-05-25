Посмотрите наверх! 40 очков, в которых вы проходите все лето: от люксовых до моделей локальных брендов

Экспериментировать с формой очков дизайнеры начали давно и, к нашей радости, останавливаться не собираются. Гигантские или, наоборот, максимально узкие модели есть как у мировых брендов вроде Balmain, Fendi, Saint Laurent, Bottega Veneta, так и у российских марок: Fakoshima, P.Y.E и Brevno. Советуем себя не ограничиваться — стритстайлеры и звезды доказывают, что в этом сезоне балом правит не конкретная форма, а умелый стайлинг.