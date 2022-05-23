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Технологичный бренд KRAKATAU выпустил весенне-летнюю коллекцию

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Российский бренд технологичной одежды KRAKATAU выпустил весенне-летнюю коллекцию «Городские порталы». В нее вошли вещи для летней, но все же прохладной и переменчивой погоды (идеально для Петербурга). 

пресс-служба KRAKATAU
пресс-служба KRAKATAU
пресс-служба KRAKATAU

Среди верхней одежды — штормовые куртки и дождевики из дышащих водостойких тканей с магнитными застежками, смарт-карманами и внутренними стропами, дождевики с изменяемой длиной и водозащитными карманами с тачскрин-функцией, которые защищают от влаги, складные ветровки и плащи с металлизированным покрытием, двусторонними застежками и эргономичными капюшонами, легкие жилеты и куртки с экологически чистым дышащим утеплителем, регулирующие тепло в любом климате. Также в коллекцию вошли шорты из текстурированного нейлона, лонгсливы и головные уборы: кепки и панамы.

пресс-служба KRAKATAU
пресс-служба KRAKATAU
пресс-служба KRAKATAU
пресс-служба KRAKATAU
пресс-служба KRAKATAU

Вещи из новой коллекции KRAKATAU защищают не только тело, но и персональную информацию. Так карманы комбинезонов, брюк и рюкзаков оснащены RFID-защитой и не дают считывать данные с банковских, проездных, студенческих карт.

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