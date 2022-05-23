Технологичный бренд KRAKATAU выпустил весенне-летнюю коллекцию

Среди верхней одежды — штормовые куртки и дождевики из дышащих водостойких тканей с магнитными застежками, смарт-карманами и внутренними стропами, дождевики с изменяемой длиной и водозащитными карманами с тачскрин-функцией, которые защищают от влаги, складные ветровки и плащи с металлизированным покрытием, двусторонними застежками и эргономичными капюшонами, легкие жилеты и куртки с экологически чистым дышащим утеплителем, регулирующие тепло в любом климате. Также в коллекцию вошли шорты из текстурированного нейлона, лонгсливы и головные уборы: кепки и панамы.