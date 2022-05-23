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13 образов для отдыха в Петербурге: от блестящего платья для вечеринки до костюма Bottega Veneta для воскресного завтрака

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Если отпуск приближается, но покидать Петербург нет желания, можно приспособить свой отпускной гардероб под город. Как это сделать показывают ДЛТ в своей новой съемке. В ней — 13 образов для любых активностей, вдохновленных путешествиями.

Valera Evane

Платье Dolce & Gabbana, босоножки Saint Laurent

Valera Evane

Платье Dolce & Gabbana, босоножки Saint Laurent

Valera Evane

Рубашка, брюки Alexander McQueen, сумка Bottega Veneta, домашние туфли Olivia Von Halle

Valera Evane

Платье Celine, сумка Alexander Wang, босоножки Aquazzura 

Valera Evane

Платье Celine

Valera Evane

Платье Celine, босоножки Aquazzura

Valera Evane

Платье , очки, серьги Saint Laurent

Valera Evane

Куртка, джинсы, сумка, сабо Balmain, очки Versace 

Valera Evane

Сорочка Brioni, галстук Dolce & Gabbana, жакет Dries Van Noten, брюки Dries Van Noten, очки Saint Laurent, монки Santoni

Valera Evane

Сорочка Brioni, галстук Dolce & Gabbana, жакет Dries Van Noten, брюки Dries Van Noten, очки Saint Laurent, монки Santoni

Valera Evane

Платье, очки Saint Laurent, туфли Mach & Mach

Valera Evane

Платье, очки Saint Laurent

Все образы состоят из вещей брендов, представленных в универмаге. Среди них — Bottega Veneta, Gucci, Saint Laurent, Dries Van Noten, Dolce & Gabbana. Так на завтрак стилисты ДЛТ советуют отправиться в белом тотал луке от Bottega Veneta, на вечеринку — в блестящем платье Dolce & Gabbana, на прогулку на катере — в образе Gucci из лазурного топа и белой юбки, а если во время отдыха все-таки придется посетить деловой обед, то стоит выбрать строгий жакет и брюки Dries Van Noten. В подборке без преувеличения есть варианты на любой случай.

Valera Evane

Поло, кардиган, юбка Bottega Veneta, сумка, балетки The Row, очки Celine 

Valera Evane

Поло, кардиган, юбка Bottega Veneta, очки Celine

Valera Evane

Топ, юбка, сумка, очки, сапоги Gucci 

Valera Evane

Топ, юбка, очки, Gucci

Valera Evane
Valera Evane

Платье, сумка, сапоги Gucci 

Valera Evane
Valera Evane

Майка James Perse, жакет, брюки, кеды Saint Laurent 

Valera Evane
Valera Evane

Блуза, юбка, сумка Balenciaga, браслет Saint Laurent, очки Burberry, мюли Off-White 

 

Valera Evane

Жакет, сумка, очки Celine, водолазка Joseph, легинсы Totême, балетки The Row

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