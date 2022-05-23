13 образов для отдыха в Петербурге: от блестящего платья для вечеринки до костюма Bottega Veneta для воскресного завтрака

Если отпуск приближается, но покидать Петербург нет желания, можно приспособить свой отпускной гардероб под город. Как это сделать показывают ДЛТ в своей новой съемке. В ней — 13 образов для любых активностей, вдохновленных путешествиями.
Платье Dolce & Gabbana, босоножки Saint Laurent
Платье Dolce & Gabbana, босоножки Saint Laurent
Рубашка, брюки Alexander McQueen, сумка Bottega Veneta, домашние туфли Olivia Von Halle
Платье Celine, сумка Alexander Wang, босоножки Aquazzura
Платье Celine
Платье Celine, босоножки Aquazzura
Платье , очки, серьги Saint Laurent
Куртка, джинсы, сумка, сабо Balmain, очки Versace
Сорочка Brioni, галстук Dolce & Gabbana, жакет Dries Van Noten, брюки Dries Van Noten, очки Saint Laurent, монки Santoni
Сорочка Brioni, галстук Dolce & Gabbana, жакет Dries Van Noten, брюки Dries Van Noten, очки Saint Laurent, монки Santoni
Платье, очки Saint Laurent, туфли Mach & Mach
Платье, очки Saint Laurent
Все образы состоят из вещей брендов, представленных в универмаге. Среди них — Bottega Veneta, Gucci, Saint Laurent, Dries Van Noten, Dolce & Gabbana. Так на завтрак стилисты ДЛТ советуют отправиться в белом тотал луке от Bottega Veneta, на вечеринку — в блестящем платье Dolce & Gabbana, на прогулку на катере — в образе Gucci из лазурного топа и белой юбки, а если во время отдыха все-таки придется посетить деловой обед, то стоит выбрать строгий жакет и брюки Dries Van Noten. В подборке без преувеличения есть варианты на любой случай.
Поло, кардиган, юбка Bottega Veneta, сумка, балетки The Row, очки Celine
Поло, кардиган, юбка Bottega Veneta, очки Celine
Топ, юбка, сумка, очки, сапоги Gucci
Топ, юбка, очки, Gucci
Платье, сумка, сапоги Gucci
Майка James Perse, жакет, брюки, кеды Saint Laurent
Блуза, юбка, сумка Balenciaga, браслет Saint Laurent, очки Burberry, мюли Off-White
Жакет, сумка, очки Celine, водолазка Joseph, легинсы Totême, балетки The Row
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