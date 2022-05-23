13 образов для отдыха в Петербурге: от блестящего платья для вечеринки до костюма Bottega Veneta для воскресного завтрака

Все образы состоят из вещей брендов, представленных в универмаге. Среди них — Bottega Veneta, Gucci, Saint Laurent, Dries Van Noten, Dolce & Gabbana. Так на завтрак стилисты ДЛТ советуют отправиться в белом тотал луке от Bottega Veneta, на вечеринку — в блестящем платье Dolce & Gabbana, на прогулку на катере — в образе Gucci из лазурного топа и белой юбки, а если во время отдыха все-таки придется посетить деловой обед, то стоит выбрать строгий жакет и брюки Dries Van Noten. В подборке без преувеличения есть варианты на любой случай.