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Balenciaga показали коллаборацию с adidas: спортивные костюмы и кроссовки с логотипом, объединившим два бренда

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архивы пресс-служб
архивы пресс-служб
архивы пресс-служб
архивы пресс-служб
архивы пресс-служб

На фондовой бирже в Нью-Йорке прошел показ новой коллекции Balenciaga — весна 2023. Кроме будущих весенних образов бренд представил и результат своего сотрудничества с adidas. Шоу было разделено на две части, а на всех моделях красовались латексные маски, которые отсылали к пришельцам.

В первой части показа Демна продемонстрировал весеннюю коллекцию Balenciaga, вдохновленную кутюром модного дома. Она состоит из черных костюмов, бархатных и шелковых платьев, блуз с бантами, юбок макси, объемных пальто и плащей. Вторую часть шоу креативный директор бренда посвятил коллаборации с adidas. На моделях — спортивные костюмы, кроссовки, футболки, шорты и комбинезоны из лайкры. Вещи украсил логотип, объединивший знаковые три полоски и надпись «Balenciaga», сделанную узнаваемым шрифтом.

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