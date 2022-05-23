Balenciaga показали коллаборацию с adidas: спортивные костюмы и кроссовки с логотипом, объединившим два бренда

На фондовой бирже в Нью-Йорке прошел показ новой коллекции Balenciaga — весна 2023. Кроме будущих весенних образов бренд представил и результат своего сотрудничества с adidas. Шоу было разделено на две части, а на всех моделях красовались латексные маски, которые отсылали к пришельцам.