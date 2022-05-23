Levi’s покидают Россию и продают часть своих магазинов

Кто станет новым владельцем Levi’s пока не уточняется, компания еще ведет переговоры с покупателями. Возможный вариант — турецкая Fiba Holding A.S, которая занимается в России такими брендами, как Gap, Marks & Spencer, Banana. Что касается потребителей: остатки товаров Levi’s собираются распродать уже на сторонних площадках, новых поставок не будет.

Напомним, что в марте в числе многих других брендов Levi’s заявили о приостановке деятельности в России. При этом на российском рынке компания Levi Strauss & Co проработала 29 лет— первый магазин Levi’s открылся в 1993 году.