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Levi’s покидают Россию и продают часть своих магазинов

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Levi Strauss & Co приняли решение об уходе из России после 29 лет работы на рынке, об этом сообщает «Коммерсант». Сейчас компания ищет покупателя для части своих магазинов — тех, что работают не по франшизе.

Shutterstock

Кто станет новым владельцем Levi’s пока не уточняется, компания еще ведет переговоры с покупателями. Возможный вариант — турецкая Fiba Holding A.S, которая занимается в России такими брендами, как Gap, Marks & Spencer, Banana. Что касается потребителей: остатки товаров Levi’s собираются распродать уже на сторонних площадках, новых поставок не будет.

Напомним, что в марте в числе многих других брендов Levi’s заявили о приостановке деятельности в России. При этом на российском рынке компания Levi Strauss & Co проработала 29 лет— первый магазин Levi’s открылся в 1993 году.

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