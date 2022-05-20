Dior провели показ мужской круизной коллекции 2023: огромные кроссовки и первое худи модного дома за 5 000 $

На Венис Бич в Лос-Анджелесе прошел показ мужской коллекции Dior Resort 2023. Для ее создания креативный директор модного дома Ким Джонс объединился с дизайнером Эли Рассел Линнетцем — основателем бренда ERL и финалистом конкурса LVMH Prize. В коллекции — отсылки к скейтерской и пляжной культурам, а также архивам Dior времен Джона Гальяно (например, легендарный газетный принт) и женскими жакетами из коллекции 1996 года.
В круизную коллекцию вошли атласные свободные брюки, объемные свитеры, шорты на манер серферских, огромные кроссовки как у скейтеров, кардиганы и первое худи бренда (за 5 000 $!). Несмотря на субкультурную эстетику, сами Эли Рассел Линнетц и Ким Джонс просят не причислять вещи к стритвиру. Кроссовки дизайнеры советуют носить с костюмами, а худи — с рубашкой и галстуком. Среди деталей коллекции принты со снимками Венис Бич, вышивки, аппликации из пайеток.
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