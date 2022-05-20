Dior провели показ мужской круизной коллекции 2023: огромные кроссовки и первое худи модного дома за 5 000 $

В круизную коллекцию вошли атласные свободные брюки, объемные свитеры, шорты на манер серферских, огромные кроссовки как у скейтеров, кардиганы и первое худи бренда (за 5 000 $!). Несмотря на субкультурную эстетику, сами Эли Рассел Линнетц и Ким Джонс просят не причислять вещи к стритвиру. Кроссовки дизайнеры советуют носить с костюмами, а худи — с рубашкой и галстуком. Среди деталей коллекции принты со снимками Венис Бич, вышивки, аппликации из пайеток.