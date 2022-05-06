Vatnique представили капсулу из переработанных полотенец с курортов Краснодарского края

создатели Vatnique

«Признак наступившей весны в Петербурге — не только ледоход и корюшка. Едешь через Троицкий мост, видишь маленькие обнаженные фигурки, подпирающие стены Петропавловской крепости, это они — загорающие — предвестники неминуемо приближающегося лета и уже наступившей весны. И не важно, какой сегодня день календаря и шел ли вчера снег».