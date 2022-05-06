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Vatnique представили капсулу из переработанных полотенец с курортов Краснодарского края

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Бренд Vatnique выпустил коллекцию-абсурд, посвященную петербургскому феномену — загорающим людям у Петропавловской крепости. В продолжении темы — съемка новой капсулы.

Алексей Сорокин и Кирилл Ступченко

создатели Vatnique

«Признак наступившей весны в Петербурге — не только ледоход и корюшка. Едешь через Троицкий мост, видишь маленькие обнаженные фигурки, подпирающие стены Петропавловской крепости, это они — загорающие — предвестники неминуемо приближающегося лета и уже наступившей весны. И не важно, какой сегодня день календаря и шел ли вчера снег».

Куртки созданы из из переработанных хлопковых полотенец с курортов Краснодарского края. Таким образом марка не только посвящает капсулу загорающим, но и иронизирует над возможным отсутствием тканей в России. Vatnique доказывают, что творить можно и из полотенец.

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