Vatnique представили капсулу из переработанных полотенец с курортов Краснодарского края

Бренд Vatnique выпустил коллекцию-абсурд, посвященную петербургскому феномену — загорающим людям у Петропавловской крепости. В продолжении темы — съемка новой капсулы.
Алексей Сорокин и Кирилл Ступченко
создатели Vatnique
«Признак наступившей весны в Петербурге — не только ледоход и корюшка. Едешь через Троицкий мост, видишь маленькие обнаженные фигурки, подпирающие стены Петропавловской крепости, это они — загорающие — предвестники неминуемо приближающегося лета и уже наступившей весны. И не важно, какой сегодня день календаря и шел ли вчера снег».
Куртки созданы из из переработанных хлопковых полотенец с курортов Краснодарского края. Таким образом марка не только посвящает капсулу загорающим, но и иронизирует над возможным отсутствием тканей в России. Vatnique доказывают, что творить можно и из полотенец.
Комментарии (0)