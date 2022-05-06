Как у Коломбо и Даны Скалли! 50 женских и мужских тренчей: от бюджетных до люксовых

В Петербурге наконец весенняя погода, а это значит, что можно облачаться в тренч без страха замерзнуть и без необходимости в дополнительном теплом слое. Любителям классики мы советуем вдохновляться легендарными кинообразами, например, лейтенанта Коломбо или агента Даны Скалли, а тем, кто хочет чего-то новенького — экспериментировать. Для этих целей «Собака.ru» собрала полсотни классных тренчей — как женских, так и мужских, и разной ценовой категории.
Женские
Люкс
Balmain, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 278 500 руб.
Toteme, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 79 950 руб.
Miu Miu, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 193 800 руб.
Burberry, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 233 500 руб.
Khaite, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 231 500 руб.
Prada, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 310 000 руб.
Alexander McQueen, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 399 500 руб.
Tom Ford, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 599 500 руб.
Ralph Lauren, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 548 000 руб.
Maison Margiela, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 293 200 руб.
Дизайнеры модных домов удовлетворят любые желания. В их коллекциях и традиционные модели, например, у Toteme, Ralph Lauren, Burberry, и небанальные. Balmain отвечают за логоманию, Prada и Alexander McQueen за объемные рукава. рукава-фонарики, Miu Miu добавили к тренчу воротник и манжеты рубашки, а Tom Ford ударились в цвет.
Мидл-сегмент
Geox, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 26 990 руб.
Sandro, Большой пр. П. С., 57/1, 71 900 руб.
FLÜG, купить онлайн, 32 900 руб.
GUESS, Московский универмаг, Московский пр., 205 А, 31 700 руб.
UShatava, наб. реки Мойки, 59, 16 500 руб.
Armani Exchange, «Европолис», Полюстровский пр., 84, «МЕГА Парнас», 29 190 руб.
Red September, купить онлайн, 338.24 €
Urbantiger, «Охта Молл», Брантовская дор., 3, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 18 400 руб.
Materiél, VERY Concept store, ул. Ленина, 19, 93 600 руб.
Barbara Bui, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 89 900 руб.
Тренч классического силуэта может быть акцентным благодаря деталям. В ход идут вставки из денима и плиссировка, как у Sandro, разрезы на рукавах, как у Materiél, съемная кокетка, как у российской марки Тhe Clou, оригинальные манжеты, как у петербуржцев My 812, и эксперименты с длиной, которые демонстрирует бренд To Be Blossom. Принты — отдельное удовольствие: от крокодилового до цветочного и культовой клетки. Хороший пример подают GUESS, UShatava и Red September.
Тhe Clou, купить онлайн, 37 000 руб.
My 812, Каменноостровский пр., 54, 42 000 руб.
Gate31, ул. Рубинштейна, 9, ул. Гороховая, 31, Большой пр. П. С., 86, 18 490 руб.
UShatava, наб. реки Мойки, 59, 25 900 руб.
Claudie Pierlot, Au Pont Rouge, Наб. р. Мойки, 73, 63 920 руб.
To Be Blossom, Литейный пр., 63, 18 990 руб.
Parajumpers, Московский универмаг, Московский пр., 205 А, 58 500 руб.
404 NOT FOUND, ул. Марата, 52, 52 900 руб.
Sandro, Большой пр. П. С., 57/1, 69 520 руб.
Rejina Pyo, VERY Concept store, ул. Ленина, 19, 83 300 руб.
Бюджетные
United Colors of Benetton, Невский пр., 56, 10 999 руб.
SHU, Литейный пр., 61, 13 990 руб.
Concept Club, ТЦ «Заневский Каскад», Заневский пр., 71, ТЦ «Норд», пр. Просвещения, 19, 7 499 руб.
United Colors of Benetton, Невский пр., 56, 9 999 руб.
Concept Club, ТЦ «Заневский Каскад», Заневский пр., 71, ТЦ «Норд», пр. Просвещения, 19, 2 999 руб.
Хорошие бюджетные тренчи — не миф. Это доказывают петербургские и мировые бренды. В этом ценовом сегменте тоже можно найти не только классические варианты (United Colors of Benetton). А еще функциональные — рипстоп тренч из мембранной ткани с отстегивающимся капюшоном (SHU).
Мужские
Люкс
Burberry, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 253 500 руб.
Dries Van Noten, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 107 800 руб.
Bottega Veneta, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 263 000 руб.
Dolce & Gabbana, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 299 500 руб.
Maison Margiela, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 535 900 руб.
Burberry, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 237 000 руб.
Ralph Lauren, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 446 000 руб.
Мужчины могут смело косплеить Коломбо в тренче Dries Van Noten. За сдержанность традиционно отвечают Burberry, Ralph Lauren и Dolce & Gabbana, (да, итальянцы не только в стразы и феерию умеют), за тренды — Bottega Veneta, а за деконструктивизм и арт — Maison Margiela.
Мидл-сегмент и бюджетные
MAD DAISY, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 36 000 руб.
Novaya, наб. реки Карповки, 5, литера К, «Ленполиграфмаш», 19 800 руб.
SHU, Литейный пр., 61, 13 990 руб.
Pharmacy Industry, VERY Concept store, ул. Ленина, 19, 80 600 руб.
Novaya, наб. реки Карповки, 5, литера К, «Ленполиграфмаш», 14 400 руб.
BOSS, Московский универмаг, Московский пр., 220, 58 500 руб.
Furly, ул. Ропшинская, 3-5, 18 900 руб.
Не зря петербуржцы Novaya, SHU и Furly попали в нашу подборку отличных российских брендов верхней одежды — они подтверждают свое звание классными тренчами. Модели миди-сегмента также есть у MAD DAISY, BOSS и Pharmacy Industry.
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