Как у Коломбо и Даны Скалли! 50 женских и мужских тренчей: от бюджетных до люксовых

В Петербурге наконец весенняя погода, а это значит, что можно облачаться в тренч без страха замерзнуть и без необходимости в дополнительном теплом слое. Любителям классики мы советуем вдохновляться легендарными кинообразами, например, лейтенанта Коломбо или агента Даны Скалли, а тем, кто хочет чего-то новенького — экспериментировать. Для этих целей «Собака.ru» собрала полсотни классных тренчей — как женских, так и мужских, и разной ценовой категории.