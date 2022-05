Как у Коломбо и Даны Скалли! 50 женских и мужских тренчей: от бюджетных до люксовых

Тренч классического силуэта может быть акцентным благодаря деталям. В ход идут вставки из денима и плиссировка, как у Sandro, разрезы на рукавах, как у Materiél, съемная кокетка, как у российской марки Тhe Clou, оригинальные манжеты, как у петербуржцев My 812, и эксперименты с длиной, которые демонстрирует бренд To Be Blossom. Принты — отдельное удовольствие: от крокодилового до цветочного и культовой клетки. Хороший пример подают GUESS, UShatava и Red September.