Сумка Bottega Veneta, костюм Claudie Pierlot, туфли Geox и еще 7 главных вещей мая

Рейв-цвета и кружево: директор отдела моды «Собака.ru» Ксения Гощицкая готовится к фестивалю Present Perfect и путешествию в Каргополь.
Сумка Bottega Veneta
В своей последней коллекции для Bottega Veneta дизайнер Дэниел Ли воспевает техно и экспрессионистические объекты скульптора Джона Чемберлена, который работал с резиной, оргстеклом и пластиком. И квинтэссенция всего этого вдохновения — резиновый шопер ярко-оранжевого цвета, мечта и рейвера, и инфлюэнсера. Кстати, шоу побывало сразу в трех колыбелях рейволюции: Лондоне, Берлине и Детройте, а музыку для показа написали культовые техно-музыканты Карл Крейг и Moodymann. Что ж, ждем фестиваль Present Perfect в Петербурге, чтобы сводить на рейв клатч Padded Casette и неоновые калоши Puddle.
ДЛТ, Большая Конюшенная ул., 21–23
Кардиган Sandro
Улыбайтесь чаще, и чаща улыбнется вам: легендарному желтому «смайлу» исполняется пятьдесят лет. Этот символ придумал французский журналист Франклин Лауфрани, он маркировал им так необходимые нам сегодня хорошие новости. И они есть — Sandro выпустили лимитированную коллекцию с культовым принтом и жизнеутверждающими слоганами.
Sandro, Большой пр. П. С., 57/1, Au Pont Rouge, Наб. реки Мойки, 73
Коллекция Maje
Girl Power: героиня японской манга Сейлор Мун в коллаборации с Maje выпускает суперкавайную коллекцию. Неоновые и конфетные цвета, пастель и новая монограмма бренда обеспечивают летний вайб не только для фанатов аниме. Ну и конечно: «Лунная призма, дай мне силу!».
Maje, Большой пр. П. С., 57/1, Au Pont Rouge, Наб. реки Мойки, 73
Сумка Furla
Новый мини-тоут Gilda зовут так же, как нашу любимую героиню голливудского нуара, которую сыграла Рита Хейворт. Строгость, бескомпромиссная элегантность и немного драмы — у них немало общего. Но у той, что от Furla, еще и несколько вариантов цвета, а у той, что от режиссера Чарльза Видора, только ч/б.
Furla, ТРЦ «Галерея», Лиговский пр., 30а
Туфли Geox
Мы было замучились выбирать обувь по принципу либо красиво, либо удобно, потому что десять тысяч шагов в день — наш майский минимум. И спасибо Geox — в новых лакированных лодочках Bibbiana можно еще и пробежать полумарафон: специальная технология Respira позволяет ноге дышать. Но мы пойдем в них на свидание с долгой прогулкой по зеленеющему Петербургу.
Geox, ТРЦ «Галерея», Лиговский пр., 30а
Костюм Claudie Pierlot
Белоснежный костюм Claudie Pierlot в стиле сафари из плотного, будто бы винтажного хлопка — идеальный мэтч не только для марокканской пустыни, но и для воскресного городского бранча.
Claudie Pierlot, Au Pont Rouge, Наб. реки Мойки, 73
Куртка Gerard Darel
Оливковая куртка-ватник Gerard Darel приглянулась бы английской королеве — именно в таких она выходит на прогулки со своими корги. Носить как Ее Величество — с ярким шелковым платком и длинной твидовой юбкой.
Gerard Darel, Большой пр. П. С., 23/1
Сумка Versace
Летний маст-хэв? Сумка-корзинка Versace: даже на пасторальном соломенном фоне Донателла Версаче сумела изящно разместить логотип бренда — золотую Медузу Горгону.
ДЛТ, Большая Конюшенная ул., 21–23
Коллекция Chloe
Коллекция Chloe вся по гиперактуальную тенденцию ремесленных техник: в ней найдутся и пэчворк, и кружево, и плетение, и вязка — многие вещи выполнены вручную независимыми мастерами. Помимо этого креативный директор Габриэла Херст щедро использует в деталях полудрагоценные камни: мы выбираем все, что с серым агатом, он обещает устойчивость в эпоху перемен.
ДЛТ, Большая Конюшенная ул., 21–23
Сумка Alexander Wang
Новая сумка W Legacy из фактурного нейлона с отделкой из кожи стала воплощением выражения «ничего лишнего» — строгая прямоугольная форма, лаконичная ручка и пряжка с инициалом W, считайте, что это автограф дизайнера Александра Вэнга. Выглядит миниатюрно, но во внутренний карман и слоты для карт (снова актуальную деталь) поместится все.
VERY concept store, ул. Ленина, 19, ТК «Экополис», Выборгское ш., 13
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