Сумка Bottega Veneta, костюм Claudie Pierlot, туфли Geox и еще 7 главных вещей мая

Мы было замучились выбирать обувь по принципу либо красиво, либо удобно, потому что десять тысяч шагов в день — наш майский минимум. И спасибо Geox — в новых лакированных лодочках Bibbiana можно еще и пробежать полумарафон: специальная технология Respira позволяет ноге дышать. Но мы пойдем в них на свидание с долгой прогулкой по зеленеющему Петербургу.

Geox, ТРЦ «Галерея», Лиговский пр., 30а