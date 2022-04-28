Компания-владелец Lamoda приостановила инвестиции в развитие интернет-магазина

В GFG добавили, что продолжит поддерживать бизнес Lamoda, который представлен в России, Украине, Казахстане и Беларуси, и всех 9 тысяч сотрудников.

Расходы, в частности, сократят импорт и маркетинговые активности. Помимо этого, приостановили и строительство второго складского комплекса в России. В материнской компании отметили, что больше сосредоточатся на сохранении финансовой окупаемости бизнеса.

В отчете также сказано, что в апреле GFG погасила задолженность в размере около 20 млн евро, освободив Lamoda от долгов. Материнская компания пообещала, что продолжит управлять кредиторской задолженностью ритейлера в размере около 40 млн евро.

Как пишет издание MUR со ссылкой на собственные источники, что Lamoda столкнулся с финансовыми трудностями за последние два месяца. В компании не платят за аренду и просят сделать скидку в 50% из-за сложившейся ситуации.

Также есть информация, что неприбыльные пункты выдачи закрывают без предупреждений. Помимо этого, Lamoda потеряла контроль над украинским рынком, когда в конце февраля их подразделение полностью перешло под управление GFG. Однако ритейлер не давал официальных комментариев по поводу финансовых затруднений.

Отмечается, что в первом квартале 2022 года у Lamoda фиксировали резкий рост продаж на фоне ухода европейских компаний. Через площадку продолжают продавать многие зарубежные бренды, но теперь снова продажи начали подать. Это может быть связано, в том числе, и с тем, что россияне предпочитают экономить на одежде и обуви премиум-сегмента.

Эксперты считают, что выйти на самоокупаемость сейчас – крайне амбициозные планы. Вероятно, Global Fashion Group и не ставит перед собой задачу минимизировать потери.