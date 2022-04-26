Стеганые чапаны, многоярусные юбки и шали: проект FRONT представил новую коллекцию

Среди дизайнеров постоянный резидент FRONT Аня Толстая — создательница стеганых шелковых чапанов с хлопковой изнанкой и авторским принтом, Sasha Gapanovich с разноцветными и белыми многоярусными юбками и сарафанами, новички проекта — марка Labase, представившая платки и шали с нашитыми вручную контрастными кантами и повязки-косы, и Lika Saralp из Кабардино-Балкарии с сумками, которые делает ее мама-дизайнер по мотивам национального костюма. Кроме того, коллекция FRONT пополнилась легкими двусторонними чапанами-халатами из полосатого бекасама.