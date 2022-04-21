UShatava выпустили коллекцию LADY DI, в которой переосмыслили стиль принцессы Дианы

LADY DI разделена на дропы. Сейчас вышел первый, релиз второго, который получил название «Первая линия», запланирован на 15 мая, а финального — на 9 июня. Все они отличаются концептуально, моделями и материалами. Так дроп «Первая линия» создан почти полностью вручную и выйдет ограниченным тиражом. Кроме того, именно в нем появится первое в истории бренда ювелирное украшение — серебряное кольцо с крупным фианитом в белом, розовом и сапфировом цветах.