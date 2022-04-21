UShatava выпустили коллекцию LADY DI, в которой переосмыслили стиль принцессы Дианы

Бренд UShatava показал свою новую работу — коллекцию LADY DI, вдохновленную стилем фэшн-иконы — принцессы Дианы. Она состоит из повседневных вещей, а также коктейльных, которые переосмысляют силуэты и детали 80-х—начала 90-х годов и отсылают к культовым образам Леди Ди. Например, для коллекции создан принт по мотивам наряда принцессы, в котором она появилась в Королевском оперном театре в Ковент-Гардене в январе 1989-го.
Дизайнеры Нино Шаматава и Алиса Ушакова соединили визуальные коды стиля Дианы с ДНК своего бренда. В коллекции есть ассиметричные вещи и вещи с удлиненным рукавом, велосипедки трансформировались в комбинезон, а некоторые модели можно носить наизнанку. При создании LADY DI использовались стоковые ткани, а вместо привычных для UShatava кремово-пудровых оттенков, в цветовую палитру вошли мятный и розовый оттенки, а также принты: цветочный, пальмовый, под джинсу.
LADY DI разделена на дропы. Сейчас вышел первый, релиз второго, который получил название «Первая линия», запланирован на 15 мая, а финального — на 9 июня. Все они отличаются концептуально, моделями и материалами. Так дроп «Первая линия» создан почти полностью вручную и выйдет ограниченным тиражом. Кроме того, именно в нем появится первое в истории бренда ювелирное украшение — серебряное кольцо с крупным фианитом в белом, розовом и сапфировом цветах.
Над кампейном коллекции работал фотограф, известный как Patriki City. Кампейн — еще один реверанс в сторону Дианы. Фотографии отсылают к снимкам папарацци, которые постоянно охотились на Леди Ди.
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