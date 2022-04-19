Марка Svoya представила свою первую виртуальную коллекцию

Svoya показали свою дебютную диджитал-коллекцию. Она создана в сотрудничестве с CGI художницей Розалиной Амировой и получила название Clear Sky. Футболки, платья, рубашки, плащ и балаклаву из цифровой капсулы представила виртуальная модель IV.
Все вещи из диджитал-коллекции марки можно купить и в реальной жизни. Дизайнер и основательница Svoya Антонина отмечает, что 3D-моделирование позволило не расходовать ресурсы на производство макетов и тестовых экземпляров, а значит сделало и сами вещи чуть более экологичными. Кроме того, марка всегда работает по предзаказу, чтобы исключить перепроизводство.
Clear Sky — благотворительная коллекция. Все вырученные средства от продажи виртуальной одежды Svoya передадут в благотворительные фонды и волонтерские организации, туда же отправятся 20% от продажи реальных вещей.
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