Марка Svoya представила свою первую виртуальную коллекцию

Все вещи из диджитал-коллекции марки можно купить и в реальной жизни. Дизайнер и основательница Svoya Антонина отмечает, что 3D-моделирование позволило не расходовать ресурсы на производство макетов и тестовых экземпляров, а значит сделало и сами вещи чуть более экологичными. Кроме того, марка всегда работает по предзаказу, чтобы исключить перепроизводство.