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Вещи

Марка Svoya представила свою первую виртуальную коллекцию

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Svoya показали свою дебютную диджитал-коллекцию. Она создана в сотрудничестве с CGI художницей Розалиной Амировой и получила название Clear Sky. Футболки, платья, рубашки, плащ и балаклаву из цифровой капсулы представила виртуальная модель IV.

Все вещи из диджитал-коллекции марки можно купить и в реальной жизни. Дизайнер и основательница Svoya Антонина отмечает, что 3D-моделирование позволило не расходовать ресурсы на производство макетов и тестовых экземпляров, а значит сделало и сами вещи чуть более экологичными. Кроме того, марка всегда работает по предзаказу, чтобы исключить перепроизводство.

Clear Sky — благотворительная коллекция. Все вырученные средства от продажи виртуальной одежды Svoya передадут в благотворительные фонды и волонтерские организации, туда же отправятся 20% от продажи реальных вещей.

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