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В Петербурге планируют заменить одежду иностранных дизайнеров местными производителями

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Смольный хочет заменить ушедшие иностранные бренды одежды продукцией петербургских и отечественных производителей. Об этом сообщил председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Кирилл Соловейчик.

Shutterstock.com

По его словам, освободившиеся в торговых центрах площади займут те дизайнеры, которые готовы развиваться и замещать импортные марки. Соловейчик считает, что в Петербурге достаточно производителей, которые смогут предложить свои коллекции покупателям. Кроме того, город на Неве исторически был «колыбелью» легкой промышленности.

«Сейчас вопрос о тех мерах поддержки, чтобы мы совместили выбывшие помещения и дизайнеров с их коллекциями. Этими коллекциями мы в кратчайшее время можем заместить импортные под брендом "Сделано в Петербурге" в крупнейших торговых сетях и поставить такой вопрос на системные рельсы», — заявил он на заседании городского правительства.

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