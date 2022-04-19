В Петербурге планируют заменить одежду иностранных дизайнеров местными производителями

По его словам, освободившиеся в торговых центрах площади займут те дизайнеры, которые готовы развиваться и замещать импортные марки. Соловейчик считает, что в Петербурге достаточно производителей, которые смогут предложить свои коллекции покупателям. Кроме того, город на Неве исторически был «колыбелью» легкой промышленности.

«Сейчас вопрос о тех мерах поддержки, чтобы мы совместили выбывшие помещения и дизайнеров с их коллекциями. Этими коллекциями мы в кратчайшее время можем заместить импортные под брендом "Сделано в Петербурге" в крупнейших торговых сетях и поставить такой вопрос на системные рельсы», — заявил он на заседании городского правительства.