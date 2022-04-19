Посмотрите на новую коллекцию купальников марки Ozero Swimwear, посвященную творчеству Поля Гогена

Лукбук также снят в стиле работ Гогена времен его жизни на Таити. Он показывает как классические для Ozero Swimwear, так и новые модели. Раздельные купальники имеют 3 типа плавок: с высокой талией, классические бикини и новый вариант с завязками. Модельный ряд лифов также расширился — помимо топов на тонких бретелях и завязках появилась модель на широких лямках.