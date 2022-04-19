Посмотрите на новую коллекцию купальников марки Ozero Swimwear, посвященную творчеству Поля Гогена

Петербургская марка и победитель нашего конкурса «Новые имена в моде» — 2019 Ozero Swimwear представила свою новую коллекцию купальников. Она отсылает к творчеству Поля Гогена — дизайнер Елена Чеурина вдохновилась одним из самых знаменитых периодов художника, когда он жил на Таити.
Лукбук также снят в стиле работ Гогена времен его жизни на Таити. Он показывает как классические для Ozero Swimwear, так и новые модели. Раздельные купальники имеют 3 типа плавок: с высокой талией, классические бикини и новый вариант с завязками. Модельный ряд лифов также расширился — помимо топов на тонких бретелях и завязках появилась модель на широких лямках.
Цветовая палитра коллекции состоит из ярких и сочных оттенков, характерных для творчества Гогена. Капсула с авторским принтом в виде абстрактных тропических цветов представлена в двух вариантах: черно-белом и розово-желтом.
В сезоне 2022 при создании купальников дизайнер марки Елена Чеурина работала с новой сжатой тканью, которая обеспечивает идеальное прилегание к любой фигуре. Система производства этого материала соответствует всем основам sustainability. А все гладкие ткани, использованные в коллекции, созданы из переработанных пластиковых отходов океанического мусора и рыбаловных сетей.
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