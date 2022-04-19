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Посмотрите на новую коллекцию купальников марки Ozero Swimwear, посвященную творчеству Поля Гогена

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пресс-служба Ozero Swimwear
пресс-служба Ozero Swimwear
пресс-служба Ozero Swimwear
пресс-служба Ozero Swimwear
пресс-служба Ozero Swimwear

Петербургская марка и победитель нашего конкурса «Новые имена в моде» — 2019 Ozero Swimwear представила свою новую коллекцию купальников. Она отсылает к творчеству Поля Гогена — дизайнер Елена Чеурина вдохновилась одним из самых знаменитых периодов художника, когда он жил на Таити.

пресс-служба Ozero Swimwear
пресс-служба Ozero Swimwear
пресс-служба Ozero Swimwear
пресс-служба Ozero Swimwear

Лукбук также снят в стиле работ Гогена времен его жизни на Таити. Он показывает как классические для Ozero Swimwear, так и новые модели. Раздельные купальники имеют 3 типа плавок: с высокой талией, классические бикини и новый вариант с завязками. Модельный ряд лифов также расширился — помимо топов на тонких бретелях и завязках появилась модель на широких лямках.

пресс-служба Ozero Swimwear
пресс-служба Ozero Swimwear
пресс-служба Ozero Swimwear
пресс-служба Ozero Swimwear
пресс-служба Ozero Swimwear

Цветовая палитра коллекции состоит из ярких и сочных оттенков, характерных для творчества Гогена. Капсула с авторским принтом в виде абстрактных тропических цветов  представлена в двух вариантах: черно-белом и розово-желтом.

пресс-служба Ozero Swimwear
пресс-служба Ozero Swimwear
пресс-служба Ozero Swimwear
пресс-служба Ozero Swimwear

В сезоне 2022 при создании купальников дизайнер марки Елена Чеурина работала с новой сжатой тканью, которая обеспечивает идеальное прилегание к любой фигуре. Система производства этого материала соответствует всем основам sustainability. А все гладкие ткани, использованные в коллекции, созданы из переработанных пластиковых отходов океанического мусора и рыбаловных сетей.

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