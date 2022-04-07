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Как вернуть деньги за недоставленный заказ ASOS? Союз потребителей нашел решение

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Союз потребителей РФ придумал, как российским покупателям интернет-магазина ASOS вернуть деньги за неполученные заказы и возвраты. Напомним, что британский ретейлер временно приостановил работу в России, но, как сообщают «Известия», остался должен своим клиентам 1,4 миллиона рублей (по официальным данным).

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Сейчас покупатели не могут вернуть деньги, так как операции систем Visa и MasterCard между Россией и другими странами заблокированы. Общественники предложили ASOS перевести средства межбанковским переводом по реквизитам. Это довольно непросто, но возможно.

Союз потребителей РФ получил жалобы от 100 клиентов ASOS. Все они сделали на сайте более двухсот заказов, но не получили их. «Известия» сообщают, что ретейлеру уже отправлены заявления на возврат средств с банковскими реквизитами для международных переводов всех обратившихся. Интернет-магазин пока комментариев не дал.

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