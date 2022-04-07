Как вернуть деньги за недоставленный заказ ASOS? Союз потребителей нашел решение

Сейчас покупатели не могут вернуть деньги, так как операции систем Visa и MasterCard между Россией и другими странами заблокированы. Общественники предложили ASOS перевести средства межбанковским переводом по реквизитам. Это довольно непросто, но возможно.

Союз потребителей РФ получил жалобы от 100 клиентов ASOS. Все они сделали на сайте более двухсот заказов, но не получили их. «Известия» сообщают, что ретейлеру уже отправлены заявления на возврат средств с банковскими реквизитами для международных переводов всех обратившихся. Интернет-магазин пока комментариев не дал.