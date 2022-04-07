ECCO выпустили новую коллекцию кожаных аксессуаров: сумки hands-free и сумка-трансформер

Датский бренд ECCO представил новую коллекцию своей премиальной линии сумок и аксессуаров Leather Goods. С 2019 года команда марки работает над ней в коллаборации с редактором моды британского журнала о моде и современной культуре Dazed Имруха Аша.
В новую коллекцию вошли сумки hands-free («свободные руки»), а ключевой моделью стала сумка знакового для бренда силуэта Pot Bag, вдохновленного садовой лейкой. Она есть в двух размерах: стандартном и мини. Варианты можно сочетать между собой и другими аксессуарами коллекции при помощи специальных металлических колец. Новинка этого сезона — сумка-трансформер Bento Pack — два независимых отделения, напоминающих по форме коробку для обедов «бенто». Функциональная модель дополнена широкими ремешками, благодаря которым сумку можно носить как рюкзак. Цветовая палитра коллекции состоит из ярких оттенков: розового Shocking Pink, мятного Soft Mint, пастельного желтого Pale Banana и фуксии Festival Fuchsia.
Все сумки созданы из премиальной кожи с использованием инноваций ECCO и нестандартных техник. Например, новые модели линии Textureblock, которые сочетают гладкую и зернистую кожу, модели из кожи Ceramic c неоднородной текстурой, напоминающей старинную посуду. При создании аксессаров бренд использовал и апсайкл-детали из обрезков кожи и обувных шнурков. Еще одна составляющая политики устойчивого развития ECCO — технология дубления ECCO DriTan, которая позволяет сохранить до 25 миллионов литров пресной воды в год.
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