ECCO выпустили новую коллекцию кожаных аксессуаров: сумки hands-free и сумка-трансформер

В новую коллекцию вошли сумки hands-free («свободные руки»), а ключевой моделью стала сумка знакового для бренда силуэта Pot Bag, вдохновленного садовой лейкой. Она есть в двух размерах: стандартном и мини. Варианты можно сочетать между собой и другими аксессуарами коллекции при помощи специальных металлических колец. Новинка этого сезона — сумка-трансформер Bento Pack — два независимых отделения, напоминающих по форме коробку для обедов «бенто». Функциональная модель дополнена широкими ремешками, благодаря которым сумку можно носить как рюкзак. Цветовая палитра коллекции состоит из ярких оттенков: розового Shocking Pink, мятного Soft Mint, пастельного желтого Pale Banana и фуксии Festival Fuchsia.