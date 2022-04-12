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Вещи

Сникеры Boggi Milano, кроп-рубашка Claudie Pierlot, брюки Brunello Cucinelli и еще 10 главных вещей апреля

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Директор отдела моды Ксения Гощицкая провела ревизию апрельских фэшн-премьер и выбрала best of the best месяца: пиджаки, сумки-подушки, топы-кольчуги и туфли с замками.

Туфли Tom Ford

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Знаковые лодочки, на ремешках которых застегнуты золотые замки, теперь выпущены на плоском ходу. Хотя дизайнер Том Форд признает только тотальный люкс, что раньше означало головокружительную шпильку, сегодня роскошь — это комфорт, поэтому мы выбираем модель без каблука.

ДЛТ, Большая Конюшенная ул., 21–23

Коллекция Balmain

архивы пресс-служб
архивы пресс-служб

Юбилейная коллекция Оливье Рустена на позиции креативного директора Balmain получилась практически кутюрной — золотые кольчуги из металлического плетения и кожи делали мастера культовой мастерской Maison Lesage.

ДЛТ, Большая Конюшенная ул., 21–23

Лодочки Geox

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Лавандовые лодочки Geox с цветочным декором и двойными ремешками мы будем носить с платьями или джинсами вместо кроссовок. Просто для настроения.

Geox, ТРЦ «Галерея», Лиговский пр., 30а

Брюки и жакеты Brunello Cucinelli

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Тосканский бренд Brunello Cucinelli отдает дань портновскому искусству — идеально скроенные брюки и жакеты, рубашки и пиджаки, как обычно у марки, из лучших тканей — тонкой шерсти, шелка и кашемира. Цвет? Total white.

ДЛТ, Большая Конюшенная ул., 21–23

Плащ DIEGO M

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Легкий плащ DIEGO M с капюшоном — идеальный спутник петербуржцев на апрель. Смотрите сами: переливающийся стальной цвет, легкая, но теплая ткань и деликатные элементы вроде завязок на рукавах.

DIEGO M, Московский универмаг, Московский пр., 205

Пиджак Maje

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Дизайнеры Maje снова актуализируют французский стиль, и в новом сезоне они сделали ставку на классические пиджаки-трапеции с карманами родом из 1960-х, но экспериментируют с фактурами и цветами. Теперь это и замша, и кожа, и плотный хлопок, и, конечно же, плотное букле. Сочетать их вовсе не со строгими юбками или брюками, а с комбинезонами в легкомысленный цветочек или радикальным мини.

Maje, Большой пр. П. С., 57/1, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73

Комплект Claudie Pierlot

архивы пресс-служб

Лаконичная брючная двойка лимонного цвета Claudie Pierlot с укороченной кроп-рубашкой из плотного хлопка силуэтом напоминает японские костюмы. Носить такую стоит с босоножками на плоском ходу и сумкой-корзинкой.

Claudie Pierlot, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73

Пиджак Gerard Darel

архивы пресс-служб

Самый актуальный пиджак весны? Gerard Darel из денима! Милитари-акцент четырех накладных карманов чуть смягчает пояс, который можно завязать бантом.

Gerard Darel, Большой пр. П. С., 23/1

Образ JENESAQ

архивы пресс-служб
архивы пресс-служб

Бренд JENESAQ придумала экс-хореограф, а теперь дизайнер Елена Межова. Шелк и высокотехнологичные ткани она заказывает в Японии, а шьет в Москве. Выбираем пижамные костюмы, оверсайзовые пиджаки и мягкую гигантскую сумку-подушку.

Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73

Сумка Furla

архивы пресс-служб

Новая Furla Bloom Bag складывается и раскладывается по технике оригами. К тому же она тотал-органик и ресайкл: складные части выполнены из переработанной бумаги, а массивная цепочка — из переработанного акрила: сложносочиненная и экоответственная!

Furla, ТРЦ «Галерея», Лиговский пр., 30а

Коллекция Sandro

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Знаковые для «революции любви» фэшн-символы: пэчворк-джинсы, все виды вязки и психоделичные принты в Sandro собрали в коллекцию Fly Away. Актуальнее не придумать!

Sandro, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73

Сникеры Boggi Milano

архивы пресс-служб

Эколиния B Sustainable стремится к минимальному воздействию на окружающую среду: это и ресайкл-материалы, и биоразлагаемые ткани, и высокотехнологичные волокна. Теперь в коллекции не только экофрендли пиджаки или рубашки, но и кроссовки Knit — невесомые, легкие, проводящие воздух. Двуцветная подошва и палитра оттенков трикотажа — от черного и белого до оливкового и изумрудного — превращают модель в универсальную: носить ее можно хоть со спортивным, хоть с классическим костюмом. От Boggi Milano, разумеется.

Boggi Milano, ТРЦ «Галерея», Лиговский пр., 30а

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Материал из номера:
Апрель

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