Сникеры Boggi Milano, кроп-рубашка Claudie Pierlot, брюки Brunello Cucinelli и еще 10 главных вещей апреля

Директор отдела моды Ксения Гощицкая провела ревизию апрельских фэшн-премьер и выбрала best of the best месяца: пиджаки, сумки-подушки, топы-кольчуги и туфли с замками.
Туфли Tom Ford
Знаковые лодочки, на ремешках которых застегнуты золотые замки, теперь выпущены на плоском ходу. Хотя дизайнер Том Форд признает только тотальный люкс, что раньше означало головокружительную шпильку, сегодня роскошь — это комфорт, поэтому мы выбираем модель без каблука.
ДЛТ, Большая Конюшенная ул., 21–23
Коллекция Balmain
Юбилейная коллекция Оливье Рустена на позиции креативного директора Balmain получилась практически кутюрной — золотые кольчуги из металлического плетения и кожи делали мастера культовой мастерской Maison Lesage.
ДЛТ, Большая Конюшенная ул., 21–23
Лодочки Geox
Лавандовые лодочки Geox с цветочным декором и двойными ремешками мы будем носить с платьями или джинсами вместо кроссовок. Просто для настроения.
Geox, ТРЦ «Галерея», Лиговский пр., 30а
Брюки и жакеты Brunello Cucinelli
Тосканский бренд Brunello Cucinelli отдает дань портновскому искусству — идеально скроенные брюки и жакеты, рубашки и пиджаки, как обычно у марки, из лучших тканей — тонкой шерсти, шелка и кашемира. Цвет? Total white.
ДЛТ, Большая Конюшенная ул., 21–23
Плащ DIEGO M
Легкий плащ DIEGO M с капюшоном — идеальный спутник петербуржцев на апрель. Смотрите сами: переливающийся стальной цвет, легкая, но теплая ткань и деликатные элементы вроде завязок на рукавах.
DIEGO M, Московский универмаг, Московский пр., 205
Пиджак Maje
Дизайнеры Maje снова актуализируют французский стиль, и в новом сезоне они сделали ставку на классические пиджаки-трапеции с карманами родом из 1960-х, но экспериментируют с фактурами и цветами. Теперь это и замша, и кожа, и плотный хлопок, и, конечно же, плотное букле. Сочетать их вовсе не со строгими юбками или брюками, а с комбинезонами в легкомысленный цветочек или радикальным мини.
Maje, Большой пр. П. С., 57/1, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73
Комплект Claudie Pierlot
Лаконичная брючная двойка лимонного цвета Claudie Pierlot с укороченной кроп-рубашкой из плотного хлопка силуэтом напоминает японские костюмы. Носить такую стоит с босоножками на плоском ходу и сумкой-корзинкой.
Claudie Pierlot, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73
Пиджак Gerard Darel
Самый актуальный пиджак весны? Gerard Darel из денима! Милитари-акцент четырех накладных карманов чуть смягчает пояс, который можно завязать бантом.
Gerard Darel, Большой пр. П. С., 23/1
Образ JENESAQ
Бренд JENESAQ придумала экс-хореограф, а теперь дизайнер Елена Межова. Шелк и высокотехнологичные ткани она заказывает в Японии, а шьет в Москве. Выбираем пижамные костюмы, оверсайзовые пиджаки и мягкую гигантскую сумку-подушку.
Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73
Сумка Furla
Новая Furla Bloom Bag складывается и раскладывается по технике оригами. К тому же она тотал-органик и ресайкл: складные части выполнены из переработанной бумаги, а массивная цепочка — из переработанного акрила: сложносочиненная и экоответственная!
Furla, ТРЦ «Галерея», Лиговский пр., 30а
Коллекция Sandro
Знаковые для «революции любви» фэшн-символы: пэчворк-джинсы, все виды вязки и психоделичные принты в Sandro собрали в коллекцию Fly Away. Актуальнее не придумать!
Sandro, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73
Сникеры Boggi Milano
Эколиния B Sustainable стремится к минимальному воздействию на окружающую среду: это и ресайкл-материалы, и биоразлагаемые ткани, и высокотехнологичные волокна. Теперь в коллекции не только экофрендли пиджаки или рубашки, но и кроссовки Knit — невесомые, легкие, проводящие воздух. Двуцветная подошва и палитра оттенков трикотажа — от черного и белого до оливкового и изумрудного — превращают модель в универсальную: носить ее можно хоть со спортивным, хоть с классическим костюмом. От Boggi Milano, разумеется.
Boggi Milano, ТРЦ «Галерея», Лиговский пр., 30а
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