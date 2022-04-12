Сникеры Boggi Milano, кроп-рубашка Claudie Pierlot, брюки Brunello Cucinelli и еще 10 главных вещей апреля

Дизайнеры Maje снова актуализируют французский стиль, и в новом сезоне они сделали ставку на классические пиджаки-трапеции с карманами родом из 1960-х, но экспериментируют с фактурами и цветами. Теперь это и замша, и кожа, и плотный хлопок, и, конечно же, плотное букле. Сочетать их вовсе не со строгими юбками или брюками, а с комбинезонами в легкомысленный цветочек или радикальным мини.

Maje, Большой пр. П. С., 57/1, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73