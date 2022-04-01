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Марка FLÜG выпустила весенне-летнюю коллекцию с воздушным бомбером и анораком из искусственной кожи

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пресс-служба FLÜG

Петербуржцы FLÜG показали коллекцию сезона весна-лето 2022. В нее вошла верхняя одежда из тактильно-контрастных материалов: стеганый жилет, скульптурные куртки, воздушный бомбер с завязками, анорак из искуственной кожи.

пресс-служба FLÜG
пресс-служба FLÜG
пресс-служба FLÜG
пресс-служба FLÜG
пресс-служба FLÜG
пресс-служба FLÜG

Все вещи созданы из стоковых итальянских тканей премиум-класса. Они отличаются особой контрастной тактильностью и дополнены функциональной фурнитурой. Практически все модели из новой коллекции FLÜG имеют вариативные силуэты, благодаря которым можно делать фит более расслабленным или, наоборот — приталенным и строгим. В будущем бренд будет выпускать не только летнюю одежду, но и обувь, — уже к лету коллекцию дополнят мюли и сандалии из кожи.

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