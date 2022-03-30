Благотворительный проект Play and Help проведет распродажу вещей люксовых брендов

Благотворительный проект Play and Help и его создательница Екатерина Смольникова устраивают Charity Fashion Day с вещами люксовых брендов. С 1 по 3 апреля можно будет купить Chanel, Dior, Fendi по минимальным ценам. Событие состоится в рамках гаражной распродажи в Севкабель Порту.
Все вещи для Charity Fashion Day предоставлены друзьями и партнерами благотворительного проекта. Вырученные средства отправятся на гуманитарную помощь подопечным Play and Help и фонда «Доктор Лиза».
1-3 апреля, с 11:00
Севкабель Порт, корнер справа от центральной лестницы
Комментарии (0)