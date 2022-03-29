В сети салонов женского белья «Эстель Адони» появились весенне-летние коллекции

Среди новинок — прозрачные топы с цветочными вышивками, которые создают эффект татуировок на кожи, кружевные комплекты, минималистичные с графичной отделкой, а также комплекты с деталями в виде бижу, оригинальных бретелей, цепочек или декоративной шнуровки. Последние вполне могут стать частью вечернего образа.