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В сети салонов женского белья «Эстель Адони» появились весенне-летние коллекции

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пресс-служба «Эстель Адони»
пресс-служба «Эстель Адони»

Салоны женского белья «Эстель Адони» представили новинки сезона весна-лето 2022. Это коллекции таких мировых брендов, как Lise Charmel, Marlies Dekkers, Maison Lejaby, Andres Sarda, Simone Perele, LIVY и Chantal Thomass.

пресс-служба «Эстель Адони»
пресс-служба «Эстель Адони»
пресс-служба «Эстель Адони»
пресс-служба «Эстель Адони»
пресс-служба «Эстель Адони»
пресс-служба «Эстель Адони»

Среди новинок — прозрачные топы с цветочными вышивками, которые создают эффект татуировок на кожи, кружевные комплекты, минималистичные с графичной отделкой, а также комплекты с деталями в виде бижу, оригинальных бретелей, цепочек или декоративной шнуровки. Последние вполне могут стать частью вечернего образа.

пресс-служба «Эстель Адони»
пресс-служба «Эстель Адони»
пресс-служба «Эстель Адони»
пресс-служба «Эстель Адони»
пресс-служба «Эстель Адони»
пресс-служба «Эстель Адони»

Цветовая палитра новых коллекций разнится от ярких весенних оттенков: желтого, голубого, розового, зеленого, до мягких пастельных: лилового, бежевого, пудрового, ванильного.

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