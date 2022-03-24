В бывшем магазине NNedre пройдет pop-up российских марок

Бренд NNedre устраивает pop-up в помещении своего бывшего магазина в Басковом переулке. В нем примут участие шесть российских марок. Pop-up продлится всего один день — субботу, 26 марта, а часть собранных на нем средств отправится в Красный Крест. В программе — распродажа и новинки от марок-участниц.