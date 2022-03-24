В бывшем магазине NNedre пройдет pop-up российских марок

Бренд NNedre устраивает pop-up в помещении своего бывшего магазина в Басковом переулке. В нем примут участие шесть российских марок. Pop-up продлится всего один день — субботу, 26 марта, а часть собранных на нем средств отправится в Красный Крест. В программе — распродажа и новинки от марок-участниц.
Среди участников, конечно, сами NNedre. Бренд представит свои самые популярные модели: платья-комбинации, рубашки унисекс из коллекции NNedre х Asketik, нижнее белье из бамбука. Марка 5 o'COAT привезет на pop-up демисезонные пальто, тренчи и всесезонные костюмы в классическом английском стиле, бренд сумок IMAKEBAGS — новые модели на каждый день, ювелиры MOSSA jewelry — серьги-хупы, серьги-конструкторы с подвесами и несколько моделей колец округлых форм, московская марка мужской одежды TRYYT — худи, рубашки и бомберы.
На мероприятии можно будет купить не только одежду, но и цветы. Цветочная студия Kraft Flowers покажет растения локальных фермеров, цветы в луковицах, зеленые охапки, предметы для флористики: кензаны, секаторы, вазы, а также ароматы для дома.
Басков переулок, 29
12:00-20:00
Комментарии (0)