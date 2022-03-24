sela открыли флагманский магазин в Петербурге

Игровая зона представляет собой перевернутую картонную коробку, внутри которой расположены рейлы, примерочные, касса и тематические локации. За порядок в детском магазине отвечают сотрудники sela, они же помогут детям перевоплотиться в продавца или покупателя и попробовать себя в творческом мерчендайзинге. На кассе можно взять специальную карту — monster card, начислить на нее любую сумму, рассчитаться в игровой кассе и получить подарочный набор наклеек.