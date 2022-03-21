В Петербурге открылся магазин российского бренда Monochrome

Российский бренд Monochrome, известный коллаборациями с Reebok и институтом цвета Pantone, открыл первый магазин в Петербурге. Он расположен в историческом здании на Невском проспекте, 38/4 и имеет все шансы стать флагманом марки.
В петербургском магазине Monochrome можно найти все то же, что и в московских. Это знаковые оверсайз-вещи и хиты бренда: рубашки, худи, свитшоты, пуховики, свитеры, пальто. Еще создатели марки обещают лимитированные и эксклюзивные коллекции, а также специальную капсулу для Петербурга. Визуально новый магазин отличается от своих столичных предшественников, он соединил индустриальные элементы, дерево, зону отдыха и знаковый для Monochrome розовый цвет.
Николай Богданович
Генеральный директор Monochrome
«Все наши магазины отличаются друг от друга. Это обусловлено разнообразием локаций, в которых мы представлены, их культурными и архитектурными особенностями, духом и настроением. В случае с Петербургом нам было где разгуляться, тем более, что нам удалось занять помещение в историческом здании, со своим колоритом и элементами культурного наследия. Санкт-Петербург по праву считается одним из самый красивых городов Европы, мы постарались передать этот шарм, дополнив его собственной эстетикой».
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