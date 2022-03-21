В Петербурге открылся магазин российского бренда Monochrome

Генеральный директор Monochrome

«Все наши магазины отличаются друг от друга. Это обусловлено разнообразием локаций, в которых мы представлены, их культурными и архитектурными особенностями, духом и настроением. В случае с Петербургом нам было где разгуляться, тем более, что нам удалось занять помещение в историческом здании, со своим колоритом и элементами культурного наследия. Санкт-Петербург по праву считается одним из самый красивых городов Европы, мы постарались передать этот шарм, дополнив его собственной эстетикой».