5 новых брендов и фэшн-премьер, на которые стоит обратить внимание

В универмаге Au Pont Rouge весеннее пополнение несмотря ни на что. Кроме трендовых новинок, вещи из громких коллабораций, новые мировые бренды, а также российские марки, например, эко-энтузиасты и кастомизаторы. Провели ревизию и смело рекомендуем босоножки на платформе, кожаные кимоно и мюли в цвете Very Peri.
Вери пери и фигурные каблуки
Eytys
Очень модный шведский бренд — для передовиков стритстайла.
Новый бренд
Maison Kitsune
Премьера в Au Pont Rouge — парижский бренд (он же музыкальный лейбл!), результат союза Гилдаса Лоаека, экс-менеджера Daft Punk, и архитектора Масая Куроки. Мы обожаем их нормкор-шедевры с патчем в виде лисы.
Коллаборация
Etudes и Ив Кляйн
Кобальт, как у Гарри Нуриева! Дизайн-трио из Парижа обратились к Фонду Ива Кляйна, чтобы использовать в своей весенней коллекции самый красивый в мире синий — International Klein Blue (эта краска была запатентована художником!).
Кепка с Гарфилдом
Wood Wood
It-bag
Alexander Wang Hobo
Премьера
Martine Rose
Вещи экс-сотрудницы Демны Гвасалии обожают будущие молодые родители — ASAP и Рианна.
Платформа
Schutz
Платформы вернулись! И вот вполне себя изящная пара с оранжевыми лентами от классного бразильского бренда.
Кимоно из састейнебл-кожи
Boyari
Первый и единственный российский бренд, который делает плащи, как в «Матрице», и косухи, как у берлинских модников, из яблочной кожуры — кожи, состоящей на 50% из яблок. Наш выбор — кожаные унисекс-кимоно и брюки с молниями, которые просятся в гардероб Ye.
Мастхэв
Have a Rest
Смарт-чемоданы со встроенными весами, USB и пауэрбанками! А еще бренд делал коллаборацию с нашей любимой художницей Машей Ревой.
Сделано в Петербурге
Wanna A.
Анна Лагойская делает идеальные базовые вещи: например, объемная футболка Wanna A. с правильным рукавом — это хит. И его можно кастомизировать: по вашей просьбе нанесут слоган No risk — no magiс или принт в виде стрекозы.
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