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Вещи

5 новых брендов и фэшн-премьер, на которые стоит обратить внимание

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В универмаге Au Pont Rouge весеннее пополнение несмотря ни на что. Кроме трендовых новинок, вещи из громких коллабораций, новые мировые бренды, а также российские марки, например, эко-энтузиасты и кастомизаторы. Провели ревизию и смело рекомендуем босоножки на платформе, кожаные кимоно и мюли в цвете Very Peri.

Вери пери и фигурные каблуки

Eytys

архивы пресс-служб

Очень модный шведский бренд — для передовиков стритстайла.

Новый бренд

Maison Kitsune

архивы пресс-служб

Премьера в Au Pont Rouge — парижский бренд (он же музыкальный лейбл!), результат союза Гилдаса Лоаека, экс-менеджера Daft Punk, и архитектора Масая Куроки. Мы обожаем их нормкор-шедевры с патчем в виде лисы.

Коллаборация

Etudes и Ив Кляйн

архивы пресс-служб

Кобальт, как у Гарри Нуриева! Дизайн-трио из Парижа обратились к Фонду Ива Кляйна, чтобы использовать в своей весенней коллекции самый красивый в мире синий — International Klein Blue (эта краска была запатентована художником!).

Кепка с Гарфилдом

Wood Wood

архивы пресс-служб

It-bag

Alexander Wang Hobo

архивы пресс-служб

Премьера

Martine Rose

архивы пресс-служб
архивы пресс-служб

Вещи экс-сотрудницы Демны Гвасалии обожают будущие молодые родители — ASAP и Рианна.

Платформа

Schutz

архивы пресс-служб

Платформы вернулись! И вот вполне себя изящная пара с оранжевыми лентами от классного бразильского бренда.

Кимоно из састейнебл-кожи

Boyari

архивы пресс-служб

Первый и единственный российский бренд, который делает плащи, как в «Матрице», и косухи, как у берлинских модников, из яблочной кожуры — кожи, состоящей на 50% из яблок. Наш выбор — кожаные унисекс-кимоно и брюки с молниями, которые просятся в гардероб Ye.

Мастхэв

Have a Rest

архивы пресс-служб

Смарт-чемоданы со встроенными весами, USB и пауэрбанками! А еще бренд делал коллаборацию с нашей любимой художницей Машей Ревой.

Сделано в Петербурге

Wanna A.

архивы пресс-служб

Анна Лагойская делает идеальные базовые вещи: например, объемная футболка Wanna A. с правильным рукавом — это хит. И его можно кастомизировать: по вашей просьбе нанесут слоган No risk — no magiс или принт в виде стрекозы.

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Март

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