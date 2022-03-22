5 новых брендов и фэшн-премьер, на которые стоит обратить внимание

Первый и единственный российский бренд, который делает плащи, как в «Матрице», и косухи, как у берлинских модников, из яблочной кожуры — кожи, состоящей на 50% из яблок. Наш выбор — кожаные унисекс-кимоно и брюки с молниями, которые просятся в гардероб Ye.