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Покупка недели: ворсистая сумка-пельмень Bottega Veneta, которую так и тянет потрогать

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архивы пресс-служб
архивы пресс-служб

Легенда и обладательница статуса it-bag — сумка Pouch — претерпела трансформацию. «Пельмень» стал максимально тактильным, а внешне — немного похожим на фарш или ворсистый (и очень мягкий) ковер. Аксессуар так и тянет потрогать и есть вероятность, что сумка сработает, как антистресс.

архивы пресс-служб
архивы пресс-служб

Полное название модели — The Pouch mini chenille clutch. Внутри сумка кожаная, а ее верх выполнен в технике лоскутного шитья синель, которая и отвечает за сходство с ворсом. Аксессуар, кстати, из последней коллекции Bottega Veneta авторства экс-креативного директора модного дома Дэниела Ли, а значит имеет все шансы стать вещью коллекционной.

архивы пресс-служб
архивы пресс-служб
архивы пресс-служб

Носим сумку в качестве арт-объекта и делаем ее главной в образе: с джинсовыми или однотонными трикотажными комплектами. Найти The Pouch mini chenille clutch можно в ДЛТ в голубом и желтом цветах. Сумка обойдется в 268 000 рублей.

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