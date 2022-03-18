Покупка недели: ворсистая сумка-пельмень Bottega Veneta, которую так и тянет потрогать

Легенда и обладательница статуса it-bag — сумка Pouch — претерпела трансформацию. «Пельмень» стал максимально тактильным, а внешне — немного похожим на фарш или ворсистый (и очень мягкий) ковер. Аксессуар так и тянет потрогать и есть вероятность, что сумка сработает, как антистресс.