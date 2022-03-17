Nike, Street Beat, The North Face продолжат работать в России и не будут сокращать ассортимент

Единственное, что все-таки изменится, — это стоимость. Представители компании Inventive Retail Group сообщили, что цены будут «скорректированы в связи с ростом курса доллара», а также отметили, что за последние две недели популярность спортивной одежды и обуви возросла. На спрос не повлияло даже повышение цен.

Напомним, что ранее Nike приостановили работу интернет-магазина и приложения в России.