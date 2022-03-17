18+
  • Мода
  • Вещи
Вещи

Nike, Street Beat, The North Face продолжат работать в России и не будут сокращать ассортимент

Поделиться:

Магазины Nike, Street Beat, The North Face не прекратят свою работу в России. Более того, ассортимент в них не сократится. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе Inventive Retail Group, куда входят все три марки.

Shutterstock

Единственное, что все-таки изменится, — это стоимость. Представители компании Inventive Retail Group сообщили, что цены будут «скорректированы в связи с ростом курса доллара», а также отметили, что за последние две недели популярность спортивной одежды и обуви возросла. На спрос не повлияло даже повышение цен.

Напомним, что ранее Nike приостановили работу интернет-магазина и приложения в России.

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: