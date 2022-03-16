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Alexander McQueen показали новую коллекцию: грибы, неон и переработанные материалы

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архивы пресс-служб
архивы пресс-служб
архивы пресс-служб
архивы пресс-служб
архивы пресс-служб
архивы пресс-служб
архивы пресс-служб
архивы пресс-служб

В Нью-Йорке прошел показ Alexander McQueen. Креативный директор модного дома Сара Бертон показала новую осенне-зимнюю коллекцию. Она посвящена земле, грибам и мицелию — вегетативной части грибов, отвечающей за обмен веществ. Тема коллекции отразилась и на сет-дизайне шоу. В качестве декораций бренд использовал мульчу — материал, которым покрывается почва вокруг стебля растения для защиты.

архивы пресс-служб
архивы пресс-служб
архивы пресс-служб
архивы пресс-служб
архивы пресс-служб
архивы пресс-служб
архивы пресс-служб
архивы пресс-служб

Большая часть коллекции создана из переработанных материалов. Кроме того, Alexander McQueen планируют в будущем использовать грибной мицелий для производства одежды. В этот раз Сара Бертон показала свитеры с принтами и вышивками в виде грибов, платья с воланами и оборками неоновых цветов, платья с открытыми плечами, костюмы как в черном варианте, так и в ярком, а также кожаные юбки и брюки.

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