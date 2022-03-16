Alexander McQueen показали новую коллекцию: грибы, неон и переработанные материалы

Большая часть коллекции создана из переработанных материалов. Кроме того, Alexander McQueen планируют в будущем использовать грибной мицелий для производства одежды. В этот раз Сара Бертон показала свитеры с принтами и вышивками в виде грибов, платья с воланами и оборками неоновых цветов, платья с открытыми плечами, костюмы как в черном варианте, так и в ярком, а также кожаные юбки и брюки.