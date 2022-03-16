В Петербурге покажут подлинные кринолины, турнюры и старинную обувь из частных коллекций

В четверг, 17 марта, в Петербурге откроется выставка «Жизнь в клетке», посвященная историческому костюму. Она продлится всего четыре дня — до 20 марта включительно. В экспозиции — сотни подлинных предметов нижней женской одежды и обуви из частных собраний коллекционеров Антона Приймака (Петербург) и Назима Мустафаева (Москва).
В коллекции женского белья XIX — первой половины XX века Антона Приймака более 1 000 предметов: корсеты и накорсетники (камисоли), кринолины и турнюры, сорочки ночные и так называемые денные, нижние юбки и панталоны, négligé всех видов, аксессуары. Назим Мустафаев коллекционирует историческую обувь, в его собрании более 2 500 экземпляров.
На выставке можно будет увидеть обувь и аристократическое женское белье второй половины 1860-х годов: кринолины, турнюры, каркасные юбки, которые назывались в викторианскую эпоху «Клетками». Все экспонаты будут выставлены вне витрин, поэтому получится рассмотреть каждый шов и каждую деталь. Кроме того, эксперты-коллекционеры проведут лекции об историческом костюме и обуви, а Назим Мустафаев также представит свою книгу «Век 18-й. Костюм и обувь».
«Жизнь в клетке», 17-20 марта
Арт-пространство «Большая Морская, 38»
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