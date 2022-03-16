18+
  • Мода
  • Вещи
Вещи

В Петербурге покажут подлинные кринолины, турнюры и старинную обувь из частных коллекций

Поделиться:

Антон Приймак, Назим Мустафаев
Антон Приймак, Назим Мустафаев

В четверг, 17 марта, в Петербурге откроется выставка «Жизнь в клетке», посвященная историческому костюму. Она продлится всего четыре дня — до 20 марта включительно. В экспозиции — сотни подлинных предметов нижней женской одежды и обуви из частных собраний коллекционеров Антона Приймака (Петербург) и Назима Мустафаева (Москва).

Антон Приймак, Назим Мустафаев
Антон Приймак, Назим Мустафаев
Антон Приймак, Назим Мустафаев
Антон Приймак, Назим Мустафаев
Антон Приймак, Назим Мустафаев
Антон Приймак, Назим Мустафаев
Антон Приймак, Назим Мустафаев

В коллекции женского белья XIX — первой половины XX века Антона Приймака более 1 000 предметов: корсеты и накорсетники (камисоли), кринолины и турнюры, сорочки ночные и так называемые денные, нижние юбки и панталоны, négligé всех видов, аксессуары. Назим Мустафаев коллекционирует историческую обувь, в его собрании более 2 500 экземпляров.

На выставке можно будет увидеть обувь и аристократическое женское белье второй половины 1860-х годов: кринолины, турнюры, каркасные юбки, которые назывались в викторианскую эпоху «Клетками». Все экспонаты будут выставлены вне витрин, поэтому получится рассмотреть каждый шов и каждую деталь. Кроме того, эксперты-коллекционеры проведут лекции об историческом костюме и обуви, а Назим Мустафаев также представит свою книгу «Век 18-й. Костюм и обувь».

Антон Приймак, Назим Мустафаев

«Жизнь в клетке», 17-20 марта

Арт-пространство «Большая Морская, 38»

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: