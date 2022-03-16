В Петербурге покажут подлинные кринолины, турнюры и старинную обувь из частных коллекций

На выставке можно будет увидеть обувь и аристократическое женское белье второй половины 1860-х годов: кринолины, турнюры, каркасные юбки, которые назывались в викторианскую эпоху «Клетками». Все экспонаты будут выставлены вне витрин, поэтому получится рассмотреть каждый шов и каждую деталь. Кроме того, эксперты-коллекционеры проведут лекции об историческом костюме и обуви, а Назим Мустафаев также представит свою книгу «Век 18-й. Костюм и обувь».