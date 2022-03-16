Платья белого оттенка, будто выгоревшего на солнце, и сандалии: Claudie Pierlot показали летнюю коллекцию

В летнюю коллекцию Claudie Pierlot вошли вещи с графичными вышивками, платье на молнии белого оттенка, будто выгоревшего на солнце, такого же цвета брюки и жакет, джинсовые и вязаные комплекты, мини-платья, а также платье длины макси с запахом и рукавами-фонариками. Дополнять образы дизайнеры бренда советуют удобными сандалиями и плетеными панамами.