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Платья белого оттенка, будто выгоревшего на солнце, и сандалии: Claudie Pierlot показали летнюю коллекцию

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пресс-служба Claudie Pierlot
пресс-служба Claudie Pierlot
пресс-служба Claudie Pierlot
пресс-служба Claudie Pierlot
пресс-служба Claudie Pierlot
пресс-служба Claudie Pierlot
пресс-служба Claudie Pierlot
пресс-служба Claudie Pierlot
пресс-служба Claudie Pierlot
пресс-служба Claudie Pierlot

Claudie Pierlot уже грезят о лете и отпускном сезоне. На отдых бренд советует отправляться в места с атмосферным пустынным ландшафтом, и предлагает идеальный для таких локаций гардероб.

пресс-служба Claudie Pierlot
пресс-служба Claudie Pierlot
пресс-служба Claudie Pierlot
пресс-служба Claudie Pierlot
пресс-служба Claudie Pierlot
пресс-служба Claudie Pierlot
пресс-служба Claudie Pierlot
пресс-служба Claudie Pierlot
пресс-служба Claudie Pierlot
пресс-служба Claudie Pierlot
пресс-служба Claudie Pierlot
пресс-служба Claudie Pierlot
пресс-служба Claudie Pierlot
пресс-служба Claudie Pierlot
пресс-служба Claudie Pierlot
пресс-служба Claudie Pierlot
пресс-служба Claudie Pierlot
пресс-служба Claudie Pierlot

В летнюю коллекцию Claudie Pierlot вошли вещи с графичными вышивками, платье на молнии белого оттенка, будто выгоревшего на солнце, такого же цвета брюки и жакет, джинсовые и вязаные комплекты, мини-платья, а также платье длины макси с запахом и рукавами-фонариками. Дополнять образы дизайнеры бренда советуют удобными сандалиями и плетеными панамами.

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