Бренд Sandro отмечает юбилей своего символа — смайлика

Тот самый смайлик — икона с позитивным посланием, которая повлияла не только на визуальную культуру, но и на умы поколения по всему миру, отмечает в этом году юбилей. Знаковому изображению исполняется 50 лет. Смайл были придуман в 1972 году французским журналистом Франклином Луфрани для маркировки и распространения хороших новостей.
Визуальная составляющая французского бренда Sandro тесно связана со смайликом. Узнаваемый во всем мире символ даже становился главным героем коллекций марки. Кроме того, смайл появлялся и регулярно появляется в качестве принта, нашивки и вышивки на кардиганах, футболках, шортах, худи, рубашках, юбках и аксессуарах Sandro.
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