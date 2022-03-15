Бренд Sandro отмечает юбилей своего символа — смайлика

Тот самый смайлик — икона с позитивным посланием, которая повлияла не только на визуальную культуру, но и на умы поколения по всему миру, отмечает в этом году юбилей. Знаковому изображению исполняется 50 лет. Смайл были придуман в 1972 году французским журналистом Франклином Луфрани для маркировки и распространения хороших новостей.