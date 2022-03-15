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Бренд Sandro отмечает юбилей своего символа — смайлика

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пресс-служба Sandro
пресс-служба Sandro
пресс-служба Sandro
пресс-служба Sandro
пресс-служба Sandro
пресс-служба Sandro
пресс-служба Sandro
пресс-служба Sandro
пресс-служба Sandro
пресс-служба Sandro
пресс-служба Sandro
пресс-служба Sandro

Тот самый смайлик — икона с позитивным посланием, которая повлияла не только на визуальную культуру, но и на умы поколения по всему миру, отмечает в этом году юбилей. Знаковому изображению исполняется 50 лет. Смайл были придуман в 1972 году французским журналистом Франклином Луфрани для маркировки и распространения хороших новостей.

пресс-служба Sandro
пресс-служба Sandro
пресс-служба Sandro
пресс-служба Sandro
пресс-служба Sandro
пресс-служба Sandro

Визуальная составляющая французского бренда Sandro тесно связана со смайликом. Узнаваемый во всем мире символ даже становился главным героем коллекций марки. Кроме того, смайл появлялся и регулярно появляется в качестве принта, нашивки и вышивки на кардиганах, футболках, шортах, худи, рубашках, юбках и аксессуарах Sandro.

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