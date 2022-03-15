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Все оттенки розового, цветочный принт и макраме — в весенне-летней коллекции Maje

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Valentin Herfray/пресс-служба Maje
Valentin Herfray/пресс-служба Maje
Valentin Herfray/пресс-служба Maje
Valentin Herfray/пресс-служба Maje
Valentin Herfray/пресс-служба Maje
Valentin Herfray/пресс-служба Maje

Главной темой коллекции Maje сезона весна-лето 2022 стали свобода и богемность 70-х, вдохновленные женскими музыкальными группами того времени. Чтобы актуализировать тренды из прошлого, дизайнеры бренда добавили к ним современный гламур. Так появились короткие платья со сборками, и платья, созданные в технике макраме, укороченные жакеты, косухи, украшенные бахромой, кроп-топы, мини-шорты, свободные брюки, юбки и платья длины миди.

Valentin Herfray/пресс-служба Maje
Valentin Herfray/пресс-служба Maje
Valentin Herfray/пресс-служба Maje
Valentin Herfray/пресс-служба Maje
Valentin Herfray/пресс-служба Maje
Valentin Herfray/пресс-служба Maje
Valentin Herfray/пресс-служба Maje
Valentin Herfray/пресс-служба Maje
Valentin Herfray/пресс-служба Maje
Valentin Herfray/пресс-служба Maje
Valentin Herfray/пресс-служба Maje
Valentin Herfray/пресс-служба Maje
Valentin Herfray/пресс-служба Maje
Valentin Herfray/пресс-служба Maje
Valentin Herfray/пресс-служба Maje

Цветовая палитра новой коллекции состоит из множества оттенков розового: от вещей до деталей в виде розовой строчки на кардигане или декора на джинсах. Среди принтов верховодят цветочный и графичный.

Valentin Herfray/пресс-служба Maje
Valentin Herfray/пресс-служба Maje
Valentin Herfray/пресс-служба Maje
Valentin Herfray/пресс-служба Maje
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