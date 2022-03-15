Все оттенки розового, цветочный принт и макраме — в весенне-летней коллекции Maje

Главной темой коллекции Maje сезона весна-лето 2022 стали свобода и богемность 70-х, вдохновленные женскими музыкальными группами того времени. Чтобы актуализировать тренды из прошлого, дизайнеры бренда добавили к ним современный гламур. Так появились короткие платья со сборками, и платья, созданные в технике макраме, укороченные жакеты, косухи, украшенные бахромой, кроп-топы, мини-шорты, свободные брюки, юбки и платья длины миди.