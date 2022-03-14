Проект FRONT выпустил весеннюю коллекцию, над которой работали дизайнеры из Узбекистана и Кабардино-Балкарии

Проект FRONT, объединяющий дизайнеров, которые работают с народными и ремесленными традициями, представил новую коллекцию. Она получилась многонациональной — в нее вошли как вещи от постоянных резидентов проекта, так и от марок-новичков. Среди новых брендов — узбекистанская марка JIN JU кореянки Анастасии Ли и марка 18-летней Lika Saralp из Кабардино-Балкарии.