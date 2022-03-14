У российской марки Present & Simple и солистки Мариинского театра Натальи Павловой вышла коллаборация

Оперная певица, солистка Мариинского театра и амбассадор бренда Present & Simple Наталья Павлова приняла участие в создании новой капсулы марки. В совместную коллекцию Love Opera вошли базовые вещи: струящиеся комбинация и юбка, кашемировый жакет, свитер и шерстяные брюки.
Все вещи капсулы созданы из европейских материалов — люксовых тканей, предназначенных для мировых модных домов, но не использованных ими. Так российская марка поддерживает ответственное потребление. Например, брюки Present & Simple сделаны из шерсти Loro Piana, а жакет — из шерсти Dior.
Съемка прошла на сцене и за кулисами Мариинского театра. Она показывает обычный день Натальи: утро в «Астории», театр, подготовку к работе, сцену.
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