У российской марки Present & Simple и солистки Мариинского театра Натальи Павловой вышла коллаборация

Все вещи капсулы созданы из европейских материалов — люксовых тканей, предназначенных для мировых модных домов, но не использованных ими. Так российская марка поддерживает ответственное потребление. Например, брюки Present & Simple сделаны из шерсти Loro Piana, а жакет — из шерсти Dior.