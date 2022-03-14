18+
  • Мода
  • Вещи
Вещи

У российской марки Present & Simple и солистки Мариинского театра Натальи Павловой вышла коллаборация

Поделиться:

пресс-служба Present & Simple
пресс-служба Present & Simple
пресс-служба Present & Simple

Оперная певица, солистка Мариинского театра и амбассадор бренда Present & Simple Наталья Павлова приняла участие в создании новой капсулы марки. В совместную коллекцию Love Opera вошли базовые вещи: струящиеся комбинация и юбка, кашемировый жакет, свитер и шерстяные брюки.

пресс-служба Present & Simple
пресс-служба Present & Simple
пресс-служба Present & Simple
пресс-служба Present & Simple
пресс-служба Present & Simple

Все вещи капсулы созданы из европейских материалов — люксовых тканей, предназначенных для мировых модных домов, но не использованных ими. Так российская марка поддерживает ответственное потребление. Например, брюки Present & Simple сделаны из шерсти Loro Piana, а жакет — из шерсти Dior. 

пресс-служба Present & Simple
пресс-служба Present & Simple
пресс-служба Present & Simple
пресс-служба Present & Simple
пресс-служба Present & Simple

Съемка прошла на сцене и за кулисами Мариинского театра. Она показывает обычный день Натальи: утро в «Астории», театр, подготовку к работе, сцену.

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: