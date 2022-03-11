Посмотрите на весенне-летнюю коллекцию Jacquemus. Это ода вечному лету

Недели моды закончились, а зрелищные показы — нет. Свою новую коллекцию представили Jacquemus, устроив традиционно инстаграмный показ на Гавайях — на острове Оаху. Дизайнер и основатель бренда Симон Порт Жакмюс впервые провел шоу не во Франции и, более того, пригласил в качестве моделей коренных гавайцев. Показ получил название Le Splash («Всплеск»).
В коллекцию Jacquemus вошли свободные костюмы, платья с разрезами, комбинезоны, бра, обновленные версии знаковых кардиганов и сумок бренда, широкие брюки на низкой посадке, купальники, сумки-перчатки. Цветовая палитра весенне-летнего сезона по версии бренда не просто яркая, а по-настоящему духоподъемная и летняя: розовый, зеленый, голубой, оранжевый оттенки (с добавлением бежевого и черного). Отдельные вещи украсили стеклянные бусины в форме капель авторства художницы Тани Лайонс.
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