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Посмотрите на весенне-летнюю коллекцию Jacquemus. Это ода вечному лету

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архивы пресс-служб
архивы пресс-служб
архивы пресс-служб
архивы пресс-служб
архивы пресс-служб
архивы пресс-служб
архивы пресс-служб
архивы пресс-служб

Недели моды закончились, а зрелищные показы — нет. Свою новую коллекцию представили Jacquemus, устроив традиционно инстаграмный показ на Гавайях — на острове Оаху. Дизайнер и основатель бренда Симон Порт Жакмюс впервые провел шоу не во Франции и, более того, пригласил в качестве моделей коренных гавайцев. Показ получил название Le Splash («Всплеск»).

архивы пресс-служб
архивы пресс-служб
архивы пресс-служб
архивы пресс-служб
архивы пресс-служб
архивы пресс-служб
архивы пресс-служб
архивы пресс-служб

В коллекцию Jacquemus вошли свободные костюмы, платья с разрезами, комбинезоны, бра, обновленные версии знаковых кардиганов и сумок бренда, широкие брюки на низкой посадке, купальники, сумки-перчатки. Цветовая палитра весенне-летнего сезона по версии бренда не просто яркая, а по-настоящему духоподъемная и летняя: розовый, зеленый, голубой, оранжевый оттенки (с добавлением бежевого и черного). Отдельные вещи украсили стеклянные бусины в форме капель авторства художницы Тани Лайонс.

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