Посмотрите на весенне-летнюю коллекцию Jacquemus. Это ода вечному лету

Недели моды закончились, а зрелищные показы — нет. Свою новую коллекцию представили Jacquemus, устроив традиционно инстаграмный показ на Гавайях — на острове Оаху. Дизайнер и основатель бренда Симон Порт Жакмюс впервые провел шоу не во Франции и, более того, пригласил в качестве моделей коренных гавайцев. Показ получил название Le Splash («Всплеск»).