Chanel показали новую осенне-зимнюю коллекцию: теплые колготки и знаковый для модного дома твид

Chanel представил коллекцию сезона осень-зима 2022-2023. Креативный директор бренда Виржини Виар посвятила ее знаковому для модного дома материалу — твиду. Он стал основой не только для одежды и аксессуаров, но и для декораций шоу.
В новой коллекции Chanel из твида буквально все — платья, костюмы, пальто, жакеты, юбки, брюки, аксессуары, среди которых кепки и сумки. Дополнили твидовые образы туфли, резиновые ботфорты и сапоги с логотипом модного дома, а также плотные цветные колготки, гольфы и чулки.
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