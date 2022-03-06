Как и чем сейчас порадовать себя? Вот 55 идей: от уютной одежды и посуды для дома до похода к психотерапевту

На случай, если ваше эмоциональное состояние нуждается в позитивной стимуляции, «Собака.ru» собрала вещи и идеи, которые помогут настроению улучшиться. К тому же, близится праздник — 8 марта. Советуем расслабляющее масло для массажа, посуду для дома, жакет из коллаборации Balmain x Barbie или сумку в форме таксы.