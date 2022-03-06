Как и чем сейчас порадовать себя? Вот 55 идей: от уютной одежды и посуды для дома до похода к психотерапевту

На случай, если ваше эмоциональное состояние нуждается в позитивной стимуляции, «Собака.ru» собрала вещи и идеи, которые помогут настроению улучшиться. К тому же, близится праздник — 8 марта. Советуем расслабляющее масло для массажа, посуду для дома, жакет из коллаборации Balmain x Barbie или сумку в форме таксы.
Одежда
Жакет Balmain x Barbie, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 339 500 руб.
Плащ Yves Salomon, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 104 300 руб.
Накидка Valentino, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 346 500 руб.
Кардиган Jacquemus, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 38 050 руб.
Жакет Jil Sander, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 288 800 руб.
Брюки Jil Sander, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 110 500 руб.
Платье Stella McCartney, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 154 000 руб.
Платье Uniqlo, «Галерея», Лиговский пр., 30а, Каменноостровский пр. 37, литера А, 4 999 руб.
Пиджак United Colors of Benetton, Невский пр., 56, 7 999 руб.
Брюки United Colors of Benetton, Невский пр., 56, 6 999 руб.
Парка Geox, «Галерея», Лиговский пр., 30а
Платье Maje, Большой пр. П. С., 57/1, 31 900 руб.
Кропя-топ Ola Ola, ул. Восстания, 1, БЦ «Восстания 1», 3 этаж, 12 300 руб.
Брюки ODOR, купить онлайн, 23 625 руб.
Блузка Uniqlo, «Галерея», Лиговский пр., 30а, Каменноостровский пр. 37, литера А, 2 499 руб.
Юбка Uniqlo, «Галерея», Лиговский пр., 30а, Каменноостровский пр. 37, литера А, 4 999 руб.
Жакет My 812, Каменноостровский пр., 54, 25 000 руб.
Платье UShatava, наб. реки Мойки, 59, 6 300 руб.
Полушерстяная рубашка Reserved, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Сити Молл», Коломяжский проспект, 17, 1 199 руб.
Платье Reserved, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Сити Молл», Коломяжский проспект, 17, 3 299 руб.
Френч Diego M
Проверенный временем антидепрессант. Для убиения эффекта выбираем цветочные принты и розовый, оранжевый, зеленый, синий, белый цвета.
Обувь и аксессуары
Сумка Thom Browne, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 216 100 руб.
Сумка Saint Laurent, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 175 500 руб.
Босоножки Jimmy Choo, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 239 000 руб.
Сумка Loewe, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 199 500 руб.
Берет Cocoshnik, наб. реки Мойки, 58А, 10 000 руб.
Сумка United Colors of Benetton, Невский пр., 56, 3 999 руб.
Сумка United Colors of Benetton, Невский пр., 56, 2 299 руб.
Перчатки Wood Wood, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 7 900 руб.
Босоножки Aquazzura, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 75 000 руб.
Обруч Valentino Garavani, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 47 400 руб.
Кроссовки Geox, «Галерея», Лиговский пр., 30а
Сумка ARNY PRAHT, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 3 900 руб.
Кеды Eytys, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 20 900 руб.
Сумка M_U_R, наб. реки Фонтанки, 129, 5 500 руб.
Мюли UShatava, наб. реки Мойки, 59, 14 900 руб.
Здесь выбираем подход, аналогичный тому, которым руководствуемся при выборе дофаминовой одежды. А еще можно выбрать нестандартную форму. Хороший пример — сумка Thom Browne.
Украшения
Кольцо Parure Atelier, Петрозаводская ул., 13, цена по запросу
Колье Mercury, купить онлайн, цена по запросу
Клипсы Dolce & Gabbana, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 52 400 руб.
Кольцо Parure Atelier, Петрозаводская ул., 13, цена по запросу
Колье TOUS, «Невский центр», Невский пр. 114, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 21 900 руб.
Чокер I Love Cameo, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр. П. С., 17, 12 999 руб.
Кольцо Avgvst, Рубинштейна, 16, 8 500 руб.
Цепочка alvaar, купить онлайн, 2 500 руб.
Они имеют способность завораживать, а значит могут обещать, что получится отвлечься от любых грустных мыслей хотя бы на пару минут/часов (нужное подчеркнуть).
Бьюти-средства
Массажное масло Сomfort Zone, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр. П. С., 17, 7 790 руб.
Щипцы для завивки Philips, купить онлайн, 14 990 руб.
Помада Note, «Золотое яблоко»
Духи Boadicea the Victorious, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 89 900 руб.
Блеск для губ Note, «Золотое яблоко»
Палетка Note, «Золотое яблоко»
То самое расслабляющее масло, что мы обещали в начале, новая палетка или парфюм для ароматерапии.
Чайная пара «Императорский фарфоровый завод», Московский универмаг, Московский пр., 205, 207, 220, 1 990 руб.
Стакан Nezhno Ceramics, купить онлайн, 1 440 руб.
Салатник Easy Life, Московский универмаг, Московский пр., 205, 207, 220, 1 300 руб.
Милые чайные наборы, салатники и стаканы. Но помимо вещей материальных, еще одна свежая идея для лечения морального состояния — поход к психотерапевту. Советуем.
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