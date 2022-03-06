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Вещи

Как и чем сейчас порадовать себя? Вот 55 идей: от уютной одежды и посуды для дома до похода к психотерапевту

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На случай, если ваше эмоциональное состояние нуждается в позитивной стимуляции, «Собака.ru» собрала вещи и идеи, которые помогут настроению улучшиться. К тому же, близится праздник — 8 марта. Советуем расслабляющее масло для массажа, посуду для дома, жакет из коллаборации Balmain x Barbie или сумку в форме таксы.

Одежда

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Жакет Balmain x Barbie, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 339 500 руб.

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Плащ Yves Salomon, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 104 300 руб.

архивы пресс-служб

Накидка Valentino, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 346 500 руб.

архивы пресс-служб

Кардиган Jacquemus, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 38 050 руб.

архивы пресс-служб

Жакет Jil Sander, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 288 800 руб.

архивы пресс-служб

Брюки Jil Sander, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 110 500 руб.

архивы пресс-служб

Платье Stella McCartney, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 154 000 руб.

архивы пресс-служб

Платье Uniqlo, «Галерея», Лиговский пр., 30а, Каменноостровский пр. 37, литера А, 4 999 руб.

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Пиджак United Colors of Benetton, Невский пр., 56, 7 999 руб.

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Брюки United Colors of Benetton, Невский пр., 56, 6 999 руб.

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Парка Geox, «Галерея», Лиговский пр., 30а

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Платье Maje, Большой пр. П. С., 57/1, 31 900 руб.

архивы пресс-служб

Кропя-топ Ola Ola, ул. Восстания, 1, БЦ «Восстания 1», 3 этаж, 12 300 руб.

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Брюки ODOR, купить онлайн, 23 625 руб.

архивы пресс-служб

Блузка Uniqlo, «Галерея», Лиговский пр., 30а, Каменноостровский пр. 37, литера А, 2 499 руб.

архивы пресс-служб

Юбка Uniqlo, «Галерея», Лиговский пр., 30а, Каменноостровский пр. 37, литера А, 4 999 руб.

архивы пресс-служб

Жакет My 812, Каменноостровский пр., 54, 25 000 руб.

архивы пресс-служб

Платье UShatava, наб. реки Мойки, 59, 6 300 руб.

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Полушерстяная рубашка Reserved, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Сити Молл», Коломяжский проспект, 17, 1 199 руб.

архивы пресс-служб

Платье Reserved, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Сити Молл», Коломяжский проспект, 17, 3 299 руб.

архивы пресс-служб

Френч Diego M

Проверенный временем антидепрессант. Для убиения эффекта выбираем цветочные принты и розовый, оранжевый, зеленый, синий, белый цвета. 

Обувь и аксессуары

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Сумка Thom Browne, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 216 100 руб.

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Сумка Saint Laurent, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 175 500 руб.

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Босоножки Jimmy Choo, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 239 000 руб.

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Сумка Loewe, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 199 500 руб.

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Берет Cocoshnik, наб. реки Мойки, 58А, 10 000 руб.

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Сумка United Colors of Benetton, Невский пр., 56, 3 999 руб.

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Сумка United Colors of Benetton, Невский пр., 56, 2 299 руб.

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Перчатки Wood Wood, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 7 900 руб.

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Босоножки Aquazzura, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 75 000 руб.

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Обруч Valentino Garavani, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 47 400 руб.

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Кроссовки Geox, «Галерея», Лиговский пр., 30а

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Сумка ARNY PRAHT, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 3 900 руб.

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Кеды Eytys, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 20 900 руб.

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Сумка M_U_R, наб. реки Фонтанки, 129, 5 500 руб.

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Мюли UShatava, наб. реки Мойки, 59, 14 900 руб.

Здесь выбираем подход, аналогичный тому, которым руководствуемся при выборе дофаминовой одежды. А еще можно выбрать нестандартную форму. Хороший пример — сумка Thom Browne.

Украшения

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Серьги Mercury, купить онлайн, цена по запросу

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Кольцо Parure Atelier, Петрозаводская ул., 13, цена по запросу

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Колье Mercury, купить онлайн, цена по запросу

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Клипсы Dolce & Gabbana, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 52 400 руб.

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Кольцо Parure Atelier, Петрозаводская ул., 13, цена по запросу

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Колье TOUS, «Невский центр», Невский пр. 114, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 21 900 руб.

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Серьги Mercury, купить онлайн, цена по запросу

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Чокер I Love Cameo, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр. П. С., 17, 12 999 руб.

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Кольцо Avgvst, Рубинштейна, 16, 8 500 руб.

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Цепочка alvaar, купить онлайн, 2 500 руб.

Они имеют способность завораживать, а значит могут обещать, что получится отвлечься от любых грустных мыслей хотя бы на пару минут/часов (нужное подчеркнуть).

Бьюти-средства

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Массажное масло Сomfort Zone, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр. П. С., 17, 7 790 руб.

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Щипцы для завивки Philips, купить онлайн, 14 990 руб.

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Помада Note, «Золотое яблоко»

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Духи Boadicea the Victorious, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 89 900 руб.

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Блеск для губ Note, «Золотое яблоко»

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Палетка Note, «Золотое яблоко»

То самое расслабляющее масло, что мы обещали в начале, новая палетка или парфюм для ароматерапии.

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Чайная пара «Императорский фарфоровый завод», Московский универмаг, Московский пр., 205, 207, 220, 1 990 руб.

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Стакан Nezhno Ceramics, купить онлайн, 1 440 руб.

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Салатник Easy Life, Московский универмаг, Московский пр., 205, 207, 220, 1 300 руб.

Милые чайные наборы, салатники и стаканы. Но помимо вещей материальных, еще одна свежая идея для лечения морального состояния — поход к психотерапевту. Советуем.

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