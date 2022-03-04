Rick Owens показали осенне-зимнюю коллекцию: длинные рукава, острые плечи и доспехи

Новая коллекция Rick Owens состоит из знаковых для бренда объемных и сложных по форме пуховиков, накидок, юбок и платьев в пол, вещей с экстремально острыми плечами, блестящих вечерних платьев. Верхнюю одежду и лонгсливы дополнили очень длинные рукава, а отдельные образы — современные поножи (доспехи, которые защищают переднюю часть ноги).