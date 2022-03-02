Hublot открыли новый бутик в Милане

Бутик площадью в 60,7 квадратных метров расположен на двух этажах. Первый предназначен для продажи, а второй представляет собой гостиную с баром. Дизайн нового магазина Hublot соответсвует визуальным кодам бутиков бренда по всему миру. В нем сочетаются стекло, дерево и металл, а цветовая палитра включает в основном оттенки коричневого, серого и черного.