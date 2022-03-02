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Hublot открыли новый бутик в Милане

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пресс-служба Hublot

Швейцарская компания Hublot открыла бутик в Милане. Это уже четвертый итальянский проект бренда, чьи магазины есть на Капри, в Форте-деи-Марми и Риме. Церемония открытия нового дома Hublot состоялась во время миланской Недели моды.

пресс-служба Hublot
пресс-служба Hublot
пресс-служба Hublot

Бутик площадью в 60,7 квадратных метров расположен на двух этажах. Первый предназначен для продажи, а второй представляет собой гостиную с баром. Дизайн нового магазина Hublot соответсвует визуальным кодам бутиков бренда по всему миру. В нем сочетаются стекло, дерево и металл, а цветовая палитра включает в основном оттенки коричневого, серого и черного.

пресс-служба Hublot

Кьяра Ферраньи и Рикардо Гваделупе

пресс-служба Hublot
пресс-служба Hublot
пресс-служба Hublot
пресс-служба Hublot

Mahmood и Blanco

Мероприятие по случаю нового открытия Hublot посетил генеральный директор компании Рикардо Гваделупе и глобальный посол бренда, инфлюенсер Кьяра Ферраньи. Вечер прошел на авиационном заводе начала XX века. Внутри него был накрыт огромный стол (21 метр в длину и 16 в ширину) в форме логотипа Hublot. За гала-ужин для гостей отвечал итальянский ресторан Da Vittorio — обладатель трех звезд Michelin, за музыкальную составляющую — итальянские певцы Mahmood и Blanco.

пресс-служба Hublot

Гости открытия

пресс-служба Hublot
пресс-служба Hublot
пресс-служба Hublot
пресс-служба Hublot
пресс-служба Hublot
пресс-служба Hublot
пресс-служба Hublot
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