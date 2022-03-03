18+
  • Мода
  • Вещи
Вещи

Balmain провели показ новой коллекции на Неделе моды в Париже. В ней платья с эффектом иллюзии и защитные элементы

Поделиться:

архив пресс-службы
архив пресс-службы
архив пресс-службы
архив пресс-службы
архив пресс-службы
архив пресс-службы
архив пресс-службы
архив пресс-службы

В Париже состоялся показ модного дома Balmain. На неделе моды бренд представил коллекцию осень-зима 2022-2023. Креативный директор дома Оливье Рустен прокомментировал ее так: «Объединенные солидарностью, мы можем положиться на силу надежды и правды, чтобы дать отпор ненависти, лжи и агрессии».

архив пресс-службы
архив пресс-службы
архив пресс-службы
архив пресс-службы
архив пресс-службы
архив пресс-службы
архив пресс-службы
архив пресс-службы

В коллекции много защитных элементов, например, золотые бронежилеты, защитные корсеты, вещи, напоминающие латы и доспехи, а также джинсы, куртки, мини-юбки и платья, лонгсливы, пиджаки и комбинезоны с эффектом иллюзии — принтом, имитирующим тело. Дополнила образы Balmain обувь на экстремальной платформе.

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: