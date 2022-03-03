Balmain провели показ новой коллекции на Неделе моды в Париже. В ней платья с эффектом иллюзии и защитные элементы

В Париже состоялся показ модного дома Balmain. На неделе моды бренд представил коллекцию осень-зима 2022-2023. Креативный директор дома Оливье Рустен прокомментировал ее так: «Объединенные солидарностью, мы можем положиться на силу надежды и правды, чтобы дать отпор ненависти, лжи и агрессии».
В коллекции много защитных элементов, например, золотые бронежилеты, защитные корсеты, вещи, напоминающие латы и доспехи, а также джинсы, куртки, мини-юбки и платья, лонгсливы, пиджаки и комбинезоны с эффектом иллюзии — принтом, имитирующим тело. Дополнила образы Balmain обувь на экстремальной платформе.
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