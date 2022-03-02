Новая осенне-зимняя коллекция Saint Laurent: бархат, шубы, удлиненные косухи и объемные плечи

Модный дом Saint Laurent провел показ на парижской Неделе моды. Коллекцию сезона осень-зима 2022-2023 креативный директор бренда Энтони Ваккарелло посвятил своему отцу. На сиденьях в зрительном зале лежали карточки, на которых значилось: «À mon père» («Моему отцу»).
Коллекция выполнена в знаковой для Энтони Ваккарелло черно-белой гамме. В будущем осенне-зимнем сезоне Saint Laurent предлагают носить бархатные комбинезоны и платья, пиджаки, куртки и пальто с объемными и острыми плечами, удлиненные косухи, которые больше напоминают плащи, обтягивающие платья, смокинги и роскошные шубы: от тех, что в пол, до укороченных. Образы дополнили объемные браслеты.
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