Новая осенне-зимняя коллекция Saint Laurent: бархат, шубы, удлиненные косухи и объемные плечи

Коллекция выполнена в знаковой для Энтони Ваккарелло черно-белой гамме. В будущем осенне-зимнем сезоне Saint Laurent предлагают носить бархатные комбинезоны и платья, пиджаки, куртки и пальто с объемными и острыми плечами, удлиненные косухи, которые больше напоминают плащи, обтягивающие платья, смокинги и роскошные шубы: от тех, что в пол, до укороченных. Образы дополнили объемные браслеты.