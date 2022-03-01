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Dior представили коллекцию осень-зима 2022-2023 на парижской Неделе моды: футуризм и защитные корсеты

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архив пресс-службы
архив пресс-службы
архив пресс-службы
архив пресс-службы
архив пресс-службы
архив пресс-службы
архив пресс-службы
архив пресс-службы

На Неделе моды в Париже прошел показ модного дома Dior. Креативный директор бренда Мария Грация Кьюри представила коллекцию сезона осень-зима 2022-2023. Над ее созданием дизайнер работала в коллаборации со стартапом D-Air Lab по внедрению новых технологий в подушки безопасности для индивидуальной защиты.

архив пресс-службы
архив пресс-службы
архив пресс-службы
архив пресс-службы
архив пресс-службы
архив пресс-службы
архив пресс-службы
архив пресс-службы

Коллекция получилась футуристичной, а отдельные одежду и обувь из нее украсила надпись The Next Era. Среди вещей — комбинезоны, украшенные светодиодами, защитные корсеты и элементы, мотоциклетные перчатки и куртки, кружевные полупрозрачные платья, костюмы, имитирующие скафандры, верхняя одежда с обилием карманов, клетчатые куртки, юбки и тренчи, а также вечерние платья.

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