Dior представили коллекцию осень-зима 2022-2023 на парижской Неделе моды: футуризм и защитные корсеты

Коллекция получилась футуристичной, а отдельные одежду и обувь из нее украсила надпись The Next Era. Среди вещей — комбинезоны, украшенные светодиодами, защитные корсеты и элементы, мотоциклетные перчатки и куртки, кружевные полупрозрачные платья, костюмы, имитирующие скафандры, верхняя одежда с обилием карманов, клетчатые куртки, юбки и тренчи, а также вечерние платья.