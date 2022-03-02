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И ASOS тоже: еще один онлайн-магазин прекратил доставлять товары в Россию

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Самая повторяющаяся новость последних дней — очередной ретейлер прекратил работу с российским рынком и российским покупателем. Теперь о невозможности доставки заказов в нашу страну заявил интернет-магазин ASOS.

Shutterstock

Информация на сайте гласит: «К сожалению, мы не можем доставить заказ в страну», и предлагает выбрать другое место для доставки. И снова никаких комментариев об уже оформленных заказав и возврате средств. 

ASOS — британский онлайн-магазин одежды, обуви и косметики. На нем представлены более 850 брендов, а также вещи и аксессуары собственной одноименной марки.

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