И ASOS тоже: еще один онлайн-магазин прекратил доставлять товары в Россию

Самая повторяющаяся новость последних дней — очередной ретейлер прекратил работу с российским рынком и российским покупателем. Теперь о невозможности доставки заказов в нашу страну заявил интернет-магазин ASOS.
Информация на сайте гласит: «К сожалению, мы не можем доставить заказ в страну», и предлагает выбрать другое место для доставки. И снова никаких комментариев об уже оформленных заказав и возврате средств.
ASOS — британский онлайн-магазин одежды, обуви и косметики. На нем представлены более 850 брендов, а также вещи и аксессуары собственной одноименной марки.
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