И ASOS тоже: еще один онлайн-магазин прекратил доставлять товары в Россию

Информация на сайте гласит: «К сожалению, мы не можем доставить заказ в страну», и предлагает выбрать другое место для доставки. И снова никаких комментариев об уже оформленных заказав и возврате средств.

ASOS — британский онлайн-магазин одежды, обуви и косметики. На нем представлены более 850 брендов, а также вещи и аксессуары собственной одноименной марки.