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Nike и Supreme — заказать онлайн уже ничего не получится

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Стритвир-бренд Supreme и спортивный Nike для россиян — все. Компании покинули российский рынок.

Shutterstock
Shutterstock

При оформлении заказа на сайте Supreme стало невозможно выбрать доставку в Россию. Информации (как и гарантий) получат ли россияне вещи, заказанные ранее, нет. На главной странице онлайн-магазина спортивного бренда Nike значится: «Преобретение товаров на веб-сайте nike.com и в приложении временно недоступны в этом регионе. Посетите ближайший магазин». Офлайн-магазины Nike пока работают в России, сообщений о закрытии торговых точек на данный момент не было.

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