Nike и Supreme — заказать онлайн уже ничего не получится

При оформлении заказа на сайте Supreme стало невозможно выбрать доставку в Россию. Информации (как и гарантий) получат ли россияне вещи, заказанные ранее, нет. На главной странице онлайн-магазина спортивного бренда Nike значится: «Преобретение товаров на веб-сайте nike.com и в приложении временно недоступны в этом регионе. Посетите ближайший магазин». Офлайн-магазины Nike пока работают в России, сообщений о закрытии торговых точек на данный момент не было.