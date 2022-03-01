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Ретейл-платформы Net-a-Porter, Mr Porter, Yoox и The Outnet больше не доставляют заказы в Россию

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На страницах сайтов Net-a-Porter, Mr Porter, Yoox и The Outnet сегодня появилась информация о прекращении их работы в России. Ресейл-платформы больше не принимают заказы и не доставляют товары в нашу страну. Как долго — неизвестно.

«В связи со сложившейся ситуацией мы не можем выполнять новые заказы в вашей стране. Выполнение всех заказов приостановлено до дальнейшего уведомления», — говорится на главных страницах онлайн-ресейлеров. Все четыре платформы принадлежат итальянской компании Yoox Net-a-Porter Group. О том, как быть, если заказ уже был оформлен и оплачен, платформы пока не сообщили.

Не менее популярные у россиян фэшн-сайты Farfetch, Matchesfashion и Mytheresa пока работают.

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