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Платформа eBay по-прежнему будет работать в России

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Американская компания eBay не собирается уходить из России. Она продолжит работать как для покупателей, так и для продавцов. Об этом сообщил «Интерфакс».

Shutterstock

Однако российские покупатели и продавцы могут столкнуться с задержками с доставкой, если речь идет об импорте. Причина в трудностях с логистикой. Сейчас компания ведет переговоры с «Почтой России».

Продавцам, чьи счета открыты в подсанкционных банках, eBay советуют открыть альтернативные. Покупатели же могут рассчитываться картами банков, которые не попали в список санкционных, а также с помощью Apple Pay, Google Pay и PayPal.

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