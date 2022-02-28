Платформа eBay по-прежнему будет работать в России

Однако российские покупатели и продавцы могут столкнуться с задержками с доставкой, если речь идет об импорте. Причина в трудностях с логистикой. Сейчас компания ведет переговоры с «Почтой России».

Продавцам, чьи счета открыты в подсанкционных банках, eBay советуют открыть альтернативные. Покупатели же могут рассчитываться картами банков, которые не попали в список санкционных, а также с помощью Apple Pay, Google Pay и PayPal.