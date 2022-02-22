80 подарков на 23 февраля: от традиционных носков и бритвы до фигурки Йоды и бокалов под виски

Наша подборка понравится даже тем, кто не любит и не признает гендерные праздники. В ней и классические презенты вроде электрической бритвы или веселой пары носков, и жуткий эксклюзив: запонки, часы, блузы, шелковые халаты, супрематический чайный набор.