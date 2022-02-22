80 подарков на 23 февраля: от традиционных носков и бритвы до фигурки Йоды и бокалов под виски

Наша подборка понравится даже тем, кто не любит и не признает гендерные праздники. В ней и классические презенты вроде электрической бритвы или веселой пары носков, и жуткий эксклюзив: запонки, часы, блузы, шелковые халаты, супрематический чайный набор.
Одежда
Худи Balmain, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 146 500 руб.
Свитер Off-White, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 40 050 руб.
Рубашка Balenciaga, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 87 750 руб.
Джинсы Levi’s, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Питер Радуга», Космонавтов, 14, 21 500 руб.
Рубашка Jacquemus, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 32 800 руб.
Шорты Valentino, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 63 595 руб.
Джокеры Tommy Hilfiger, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Невский Центр», Невский пр., 114-116, 9 990 руб.
Футболка Dolce & Gabbana, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 58 250 руб.
Boggi Milano, «Галерея», Лиговский пр., 30а
Лонгслив-поло Tommy Hilfiger, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Невский Центр», Невский пр., 114-116, 9 990 руб.
Бомбер ODOR, купить онлайн, 20 650 руб.
Шорты Vetments, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 55 300 руб.
Куртка House of Leo, ул. Гражданская, 16, нужна запись, 30 000 руб.
Блуза House of Leo, ул. Гражданская, 16, 32 000 руб.
Boggi Milano, «Галерея», Лиговский пр., 30а
Тельняшка Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 1 900 руб.
Плащ Uniqlo, купить онлайн, 12 999 руб.
Кардиган Uniqlo, купить онлайн, 3 999 руб.
Куртка Geox, «Галерея», Лиговский пр., 30а
Рубашка United Colors of Benetton, Невский пр., 56
Свитер United Colors of Benetton, Невский пр., 56
Кожаная куртка Geox, «Галерея», Лиговский пр., 30а
Рубашка Wood Wood, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 15 900 руб.
Свитшот NO. 21, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр. П. С., 17, 12 999 руб.
Худи Wood Wood, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 11 830 руб.
Джинсы SHU, Литейный пр., 61, 5 490 руб.
Футболка Novaya, наб. реки Карповки, 5, литера К, «Ленполиграфмаш», 4 200 руб.
Анорак SHU, Литейный пр., 61, 6 490 руб.
Худи, украшенное от и до логотипом модного дома, классическая повседневная рубашка, тельняшка, шелковый бомбер и блуза-плиссе — собрали варианты для совершенно разных получателей.
Обувь
Кроссовки Balenciaga, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 84 900 руб.
Кроссовки Loewe, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 54 900 руб.
Ботинки Gucci, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 76 200 руб.
Кроссовки Dolce & Gabbana, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр. П. С., 17, 35 000 руб.
Оксфорды Geox, «Галерея», Лиговский пр., 30а
Кеды United Colors of Benetton, Невский пр., 56
Кроссовки FILA, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 4 830 руб.
Кроссовки United Colors of Benetton, Невский пр., 56
Новые кроссовки точно в хозяйстве сгодятся. Тем более, если дарить пары из новых весенне-летних коллекций Balenciaga и Loewe.
Украшения
Запонки Mercury, купить онлайн, 537 200 руб.
Часы Chopard, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 1 595 800 руб.
Запонки Mercury, купить онлайн, 379 200 руб.
Подвеска Akillis, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 88 300 руб.
Запонки Mercury, купить онлайн, 493 750 руб.
Браслет TOUS, TOUS, «Невский центр», Невский пр. 114, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 5 800 руб.
Браслет Alexander МсQuееn, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 46 850 руб.
Кольцо Maria Stern, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 11 000 руб.
Кольцо 22.77.jewelry, заказать онлайн
Пуссета Avgvst, Рубинштейна, 16, 4 000 руб.
Не советуем выбирать между запонками из белого золота и гендерного-нейтральной пуссетой с надписью «Boys». Зато советуем брать все и сразу!
Аксессуары
Сумка Bottega Veneta, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 147 000 руб.
Рюкзак United Colors of Benetton, Невский пр., 56
Бейсболка Burberry, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 30 800 руб.
Поясная сумка United Colors of Benetton, Невский пр., 56
Солнцезащитные очки GRESSO, купить онлайн, 15 900 руб.
Ремень Versace, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 39 650 руб.
Шелковый галстук Ermenegildo Zegna, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 16 200 руб.
Сумка Tommy Hilfiger, Московский универмаг, Московский пр., 220, 17 990 руб.
Термокружка Nespresso, купить онлайн, 2 200 руб.
Мужская сумка BOSS, Московский универмаг, Московский пр., 220, 14 000 руб.
Чехол для AirPods Saint Laurent, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 19 800 руб.
Шарф BOSS, Московский универмаг, Московский пр., 220, 9 000 руб.
Дорожная сумка Long River, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 20 990 руб.
Шляпа Cocoshnik, наб. реки Мойки, 58А, 28 500 руб.
Панама Cocoshnik, наб. реки Мойки, 58А, 10 000 руб.
Ключница Long River, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 1 290 руб.
Носки Dolce & Gabbana, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр. П. С., 17, 3 999 руб.
Капюшон Novaya, наб. реки Карповки, 5, литера К, «Ленполиграфмаш», 1 800 руб.
Вот, где фантазия дарителя может разгуляться. Можно пройтись по каноническим февральским презентам в виде носков или галстука, а можно остановиться на капюшоне, шляпе или яркой сумке.
Забота о себе
Шелковый халат Dolce & Gabbana, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 312 000 руб.
Домашние туфли Versace, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 21 300 руб.
Парфюмерная вода Ermenegildo Zegna, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 20 400 руб.
Набор бокалов для виски Vista Alegre, Московский универмаг, Московский пр., 205 А, 20 500 руб.
Махровый халат Move, Московский универмаг, Московский пр., 205 Б, 2 этаж, 17 600 руб.
Умная бритва Philips Series 9000 SkinIQ S9987/59, купить онлайн, 19 990 руб.
Джойстик для приставки LOGITECH, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр. П. С., 17, 4 599 руб.
Туалетная вода Armani Acqua Di Gio, купить онлайн, 3 975 руб.
Очищающий гель для лица Armani Men, купить онлайн, 3 381 руб.
Наушники LOGITECH, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр. П. С., 17, 9 199 руб.
Чайная пара, Императорский фарфоровый завод, Московский универмаг, 2 290 руб.
После ванны с бьюти-средствами надеть шикарный шелковый халат, которому позавидовал бы Хью Хефнер, выпить чаю из кружки, украшенной супрематическим принтом, абстрагироваться от реальной жизни с помощью наушников и расслабиться за игрой в приставку — мечта каждого. Исполняем!
Игрушки
Готовы поспорить: фигурка Йоды или Человека-паука понравится не только гикам. Чтобы попасть прямо в цель (как Человек-паук паутиной), отталкиваемся от индивидуальных предпочтений получателя.
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