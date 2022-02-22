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Вещи

80 подарков на 23 февраля: от традиционных носков и бритвы до фигурки Йоды и бокалов под виски

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Наша подборка понравится даже тем, кто не любит и не признает гендерные праздники. В ней и классические презенты вроде электрической бритвы или веселой пары носков, и жуткий эксклюзив: запонки, часы, блузы, шелковые халаты, супрематический чайный набор.

Одежда

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Худи Balmain, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 146 500 руб.

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Свитер Off-White, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 40 050 руб.

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Рубашка Balenciaga, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 87 750 руб.

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Джинсы Levi’s, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Питер Радуга», Космонавтов, 14, 21 500 руб.

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Рубашка Jacquemus, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 32 800 руб.

архивы пресс-служб

Шорты Valentino, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 63 595 руб.

архивы пресс-служб

Джокеры Tommy Hilfiger, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Невский Центр», Невский пр., 114-116, 9 990 руб.

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Футболка Dolce & Gabbana, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 58 250 руб.

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Boggi Milano, «Галерея», Лиговский пр., 30а

архивы пресс-служб

Лонгслив-поло Tommy Hilfiger, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Невский Центр», Невский пр., 114-116, 9 990 руб.

архивы пресс-служб

Бомбер ODOR, купить онлайн, 20 650 руб.

архивы пресс-служб

Шорты Vetments, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 55 300 руб.

архивы пресс-служб

Куртка House of Leo, ул. Гражданская, 16, нужна запись, 30 000 руб.

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Блуза House of Leo, ул. Гражданская, 16, 32 000 руб.

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Boggi Milano, «Галерея», Лиговский пр., 30а

архивы пресс-служб

Тельняшка Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 1 900 руб.

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Плащ Uniqlo, купить онлайн, 12 999 руб.

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Кардиган Uniqlo, купить онлайн, 3 999 руб.

архивы пресс-служб

Куртка Geox, «Галерея», Лиговский пр., 30а

архивы пресс-служб

Рубашка United Colors of Benetton, Невский пр., 56

архивы пресс-служб

Свитер United Colors of Benetton, Невский пр., 56

архивы пресс-служб

Кожаная куртка Geox, «Галерея», Лиговский пр., 30а

архивы пресс-служб

Рубашка Wood Wood, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 15 900 руб.

архивы пресс-служб

Свитшот NO. 21, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр. П. С., 17, 12 999 руб.

архивы пресс-служб

Худи Wood Wood, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 11 830 руб.

архивы пресс-служб

Джинсы SHU, Литейный пр., 61, 5 490 руб.

архивы пресс-служб

Футболка Novaya, наб. реки Карповки, 5, литера К, «Ленполиграфмаш», 4 200 руб.

архивы пресс-служб

Анорак SHU, Литейный пр., 61, 6 490 руб.

Худи, украшенное от и до логотипом модного дома, классическая повседневная рубашка, тельняшка, шелковый бомбер и блуза-плиссе — собрали варианты для совершенно разных получателей.

Обувь

архивы пресс-служб

Кроссовки Balenciaga, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 84 900 руб.

архивы пресс-служб

Кроссовки Loewe, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 54 900 руб.

архивы пресс-служб

Ботинки Gucci, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 76 200 руб.

архивы пресс-служб

Кроссовки Dolce & Gabbana, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр. П. С., 17, 35 000 руб.

архивы пресс-служб

Оксфорды Geox, «Галерея», Лиговский пр., 30а

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Кеды United Colors of Benetton, Невский пр., 56

архивы пресс-служб

Кроссовки FILA, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 4 830 руб.

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Кроссовки United Colors of Benetton, Невский пр., 56

Новые кроссовки точно в хозяйстве сгодятся. Тем более, если дарить пары из новых весенне-летних коллекций Balenciaga и Loewe.

Украшения 

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Запонки Mercury, купить онлайн, 537 200 руб.

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Часы Chopard, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 1 595 800 руб.

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Запонки Mercury, купить онлайн, 379 200 руб.

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Подвеска Akillis, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 88 300 руб.

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Запонки Mercury, купить онлайн, 493 750 руб.

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Браслет TOUS, TOUS, «Невский центр», Невский пр. 114, «Галерея», Лиговский пр., 30а, 5 800 руб.

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Браслет Alexander МсQuееn, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 46 850 руб.

архивы пресс-служб

Кольцо Maria Stern, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 11 000 руб.

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Кольцо 22.77.jewelry, заказать онлайн

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Пуссета Avgvst, Рубинштейна, 16, 4 000 руб.

Не советуем выбирать между запонками из белого золота и гендерного-нейтральной пуссетой с надписью «Boys». Зато советуем брать все и сразу!

Аксессуары 

архивы пресс-служб

Сумка Bottega Veneta, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 147 000 руб.

архивы пресс-служб

Рюкзак United Colors of Benetton, Невский пр., 56

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Бейсболка Burberry, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 30 800 руб.

архивы пресс-служб

Поясная сумка United Colors of Benetton, Невский пр., 56

архивы пресс-служб

Солнцезащитные очки GRESSO, купить онлайн, 15 900 руб.

архивы пресс-служб

Ремень Versace, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 39 650 руб.

архивы пресс-служб

Шелковый галстук Ermenegildo Zegna, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 16 200 руб.

архивы пресс-служб

Сумка Tommy Hilfiger, Московский универмаг, Московский пр., 220, 17 990 руб.

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Термокружка Nespresso, купить онлайн, 2 200 руб.

архивы пресс-служб

Мужская сумка BOSS, Московский универмаг, Московский пр., 220, 14 000 руб.

архивы пресс-служб

Чехол для AirPods Saint Laurent, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 19 800 руб.

архивы пресс-служб

Шарф BOSS, Московский универмаг, Московский пр., 220, 9 000 руб.

архивы пресс-служб

Носки St.Friday Socks, купить онлайн, 399 руб.

архивы пресс-служб

Носки St.Friday Socks, купить онлайн, 399 руб.

архивы пресс-служб

Дорожная сумка Long River, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 20 990 руб.

архивы пресс-служб

Шляпа Cocoshnik, наб. реки Мойки, 58А, 28 500 руб.

архивы пресс-служб

Панама Cocoshnik, наб. реки Мойки, 58А, 10 000 руб.

архивы пресс-служб

Ключница Long River, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 1 290 руб.

архивы пресс-служб

Носки Dolce & Gabbana, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр. П. С., 17, 3 999 руб.

архивы пресс-служб

Капюшон Novaya, наб. реки Карповки, 5, литера К, «Ленполиграфмаш», 1 800 руб.

Вот, где фантазия дарителя может разгуляться. Можно пройтись по каноническим февральским презентам в виде носков или галстука, а можно остановиться на капюшоне, шляпе или яркой сумке.

Забота о себе

архивы пресс-служб

Шелковый халат Dolce & Gabbana, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 312 000 руб.

архивы пресс-служб

Домашние туфли Versace, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 21 300 руб.

архивы пресс-служб

Парфюмерная вода Ermenegildo Zegna, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 20 400 руб.

архивы пресс-служб

Набор бокалов для виски Vista Alegre, Московский универмаг, Московский пр., 205 А, 20 500 руб.

архивы пресс-служб

Махровый халат Move, Московский универмаг, Московский пр., 205 Б, 2 этаж, 17 600 руб. 

архивы пресс-служб

Умная бритва Philips Series 9000 SkinIQ S9987/59, купить онлайн, 19 990 руб.

архивы пресс-служб

Джойстик для приставки LOGITECH, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр. П. С., 17, 4 599 руб.

архивы пресс-служб

Туалетная вода Armani Acqua Di Gio, купить онлайн, 3 975 руб.

архивы пресс-служб

Очищающий гель для лица Armani Men, купить онлайн, 3 381 руб.

архивы пресс-служб

Наушники LOGITECH, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр. П. С., 17, 9 199 руб.

архивы пресс-служб

Чайная пара, Императорский фарфоровый завод, Московский универмаг, 2 290 руб.

После ванны с бьюти-средствами надеть шикарный шелковый халат, которому позавидовал бы Хью Хефнер, выпить чаю из кружки, украшенной супрематическим принтом, абстрагироваться от реальной жизни с помощью наушников и расслабиться за игрой в приставку — мечта каждого. Исполняем!

Игрушки 

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Фигурка LEGO, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр. П. С., 17, 10 999 руб.

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Фигурка HASBRO, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр. П. С., 17, 5 499 руб.

Готовы поспорить: фигурка Йоды или Человека-паука понравится не только гикам. Чтобы попасть прямо в цель (как Человек-паук паутиной), отталкиваемся от индивидуальных предпочтений получателя. 

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