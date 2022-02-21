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Simone Rocha показали коллекцию осень-зима 2022, в которую впервые вошли мужские образы

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Бренд Simone Rocha показал новую осенне-зимнюю коллекцию на Неделе моды в Лондоне. Она получилась особенной, так как дизайнер Симон Роша впервые представила мужские образы: многослойные, с традиционными для бренда воланами, оборками и бантами, с платьями и юбками поверх брюк. Их трудно отличить от женских, поэтому коллекцию смело можно назвать агендерной.

При работе над коллекцией Симон Роша вдохновлялась ирландской легендой «Дети Лира». Кроме воздушных платьев в нее вошли косухи, прозрачные платья, блузы, вещи из бархата, вязаные микрошорты, капоры, перчатки и гольфы, украшенные стразами, плащи с объемными рукавами-фонариками, а также ремни.

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