Simone Rocha показали коллекцию осень-зима 2022, в которую впервые вошли мужские образы

Бренд Simone Rocha показал новую осенне-зимнюю коллекцию на Неделе моды в Лондоне. Она получилась особенной, так как дизайнер Симон Роша впервые представила мужские образы: многослойные, с традиционными для бренда воланами, оборками и бантами, с платьями и юбками поверх брюк. Их трудно отличить от женских, поэтому коллекцию смело можно назвать агендерной.