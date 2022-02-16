Бренд Peter Do показал новую коллекцию на Неделе моды в Нью-Йорке: максимальный оверсайз и сумки-коромысло

В Нью-Йорке идет Неделя моды сезона осень-зима 2022-2023. Свою новую коллекцию на ней показал и модный дом Peter Do. По словам самого дизайнера и основателя бренда Петера До, он переработал и усовершенствовал собственные наработки за последние четыре года. Коллекция демонстрирует визуальные коды Peter Do с помощью пересмотренных фирменных силуэтов из первых коллекций, обновленных с учетом знаний и опыта.
Коллекция бренда осень-зима 2022-2023 состоит из тридцати шести образов и получила название Foundation. В нее вошли максимально оверсайзные пиджаки, дизайн которых напоминает выкройки, юбки в пол, дополненные несколькими ремнями, свитеры и джинсы словно с оторванными элементами, жилеты и костюмы. Главный аксессуар — сумка-коромысло, носить которую нужно на спине и плечах.
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