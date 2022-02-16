Бренд Peter Do показал новую коллекцию на Неделе моды в Нью-Йорке: максимальный оверсайз и сумки-коромысло

В Нью-Йорке идет Неделя моды сезона осень-зима 2022-2023. Свою новую коллекцию на ней показал и модный дом Peter Do. По словам самого дизайнера и основателя бренда Петера До, он переработал и усовершенствовал собственные наработки за последние четыре года. Коллекция демонстрирует визуальные коды Peter Do с помощью пересмотренных фирменных силуэтов из первых коллекций, обновленных с учетом знаний и опыта.